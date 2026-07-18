सोलापूर

Mangalwedha News : मनरेगाच्या नव्या योजनेत मजूर कामापासून वंचित; फक्त लाभार्थ्यांनाच संधी

केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील मजुरांना 125 दिवसाच्या रोजगाराची हमी देण्यासाठी एक जुलैपासून सुरू केलेल्या मनरेगाच्या नव्या व्ही. बी. रामजी योजना केली सुरू.
MGNREGAs New Scheme

MGNREGAs New Scheme

sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा - केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील मजुरांना 125 दिवसाच्या रोजगाराची हमी देण्यासाठी एक जुलैपासून सुरू केलेल्या मनरेगाच्या नव्या व्ही. बी. रामजी योजना सुरू केली. मात्र, या योजनेत मजुरांना कामासाठी मागणी केलेल्या मजुरांचे नावच येत नसल्यामुळे मजुरांना सध्या 17 दिवसापासून बेरोजगार अवस्थेत राहावे लागत आहे.

Loading content, please wait...
workers
mangalwedha
job
beneficiaries
MGNREGA