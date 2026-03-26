Sangola Crime : हरवलेल्या १०० महिलांचा लावला शोध; सांगोला पोलिसांची कामगिरी, दहा मुली कुटुंबीयांच्या स्वाधीन

सांगोला - सांगोला पोलिस ठाण्याने हरवलेल्या महिला व अल्पवयीन मुलींच्या शोधासाठी राबविलेल्या विशेष मोहिमेत उल्लेखनीय यश मिळवले. पोलिस निरीक्षक विनोद घुगे यांच्या नेतृत्वाखाली एका वर्षात हरवलेल्या तब्बल १०० महिलांचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश आले आहे. .याशिवाय महिलांसोबत असलेल्या ६ मुलींचाही शोध लावण्यात आला. त्यामध्ये १० अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे. या सर्वांना सुरक्षितपणे त्यांच्या कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्यात आले.या कामगिरीमुळे अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. पोलिस निरीक्षक घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तपासाची गती वाढवत तांत्रिक साधनांचा प्रभावी वापर केला. तसेच विविध जिल्ह्यांत शोधमोहीम राबवून हरवलेल्या व्यक्तींचा माग काढण्यात यश मिळवले. या मोहिमेत पोलिस उपनिरीक्षक स्नेहल चव्हाण व पोलिस शिपाई अमोल कुंभार यांनी विशेष परिश्रम घेतले..स्थानिक पातळीवर समन्वय साधत आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे त्यांनी अनेक गुंतागुंतीची प्रकरणे अल्पावधीत मार्गी लावली. गेल्या तीन महिन्यांत गुन्हा क्रमांक ३६३/१३७(२) अंतर्गत हरवलेल्या ६ अल्पवयीन मुली व मुलांचा शोध घेणे हे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान होते.मात्र नियोजनबद्ध तपासामुळे सर्व संबंधितांना सुरक्षितपणे शोधून त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यात आले. या सहा प्रकरणांपैकी ३ मुलींचा शोध पोलिस उपनिरीक्षक स्नेहल चव्हाण यांनी स्वतःच्या पुढाकाराने लावला, ही बाब विशेष उल्लेखनीय ठरली. पोलिस निरीक्षक घुगे यांच्या नेतृत्वामुळे सांगोला पोलिसांची प्रतिमा अधिक सक्षम व विश्वासार्ह बनली आहे..मोबाइलचा अतिरिक्त वापर टाळावायावेळी पोलिस निरीक्षक विनोद घुगे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे, मोबाइलचा अतिरेकी वापर टाळावा, चुकीच्या गोष्टींपासून दूर राहावे आणि आई-वडिलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवून आयुष्यात प्रगती साधावी, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांनी घरातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करू नये, अन्यथा संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.