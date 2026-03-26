सोलापूर

Sangola Crime : हरवलेल्या १०० महिलांचा लावला शोध; सांगोला पोलिसांची कामगिरी, दहा मुली कुटुंबीयांच्या स्वाधीन

सांगोला पोलिस ठाण्याने हरवलेल्या महिला व अल्पवयीन मुलींच्या शोधासाठी राबविलेल्या विशेष मोहिमेत उल्लेखनीय यश मिळवले.
Missing Girls

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगोला - सांगोला पोलिस ठाण्याने हरवलेल्या महिला व अल्पवयीन मुलींच्या शोधासाठी राबविलेल्या विशेष मोहिमेत उल्लेखनीय यश मिळवले. पोलिस निरीक्षक विनोद घुगे यांच्या नेतृत्वाखाली एका वर्षात हरवलेल्या तब्बल १०० महिलांचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

