Mangalwedha News : जनतेच्या कराच्या निधीचा गैरवापर; मंगळवेढ्यात नगरपालिका लिपिकाविरोधात गुन्हा दाखल

मंगळवेढा - नगरपरिषद हद्दीतील घरपट्टी, पाणीपट्टी कर अन्वये वसुल केलेली 6 लाख 57 हजार 588 ह पालिका फंडात न भरता स्वतःकडे ठेवून अपहार केल्याप्रकरणी लिपिक हरिप्रसाद देवकर यांच्याविरुध्द पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतरच्या लेखापरीक्षण अहवालात ही रक्कम वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..या प्रकरणाची फिर्याद करनिरीक्षक महानंदा धुमाळ यांनी दिली. 1 एप्रिल 2022 ते 31मार्च 2023 या आर्थीक वर्षाचे कालावधीत डीमांड 04 चे लिपीक हरिप्रसाद पांडुरंग देवकर, रा. मंगळवेढा यांनी पाणीपट्टी, घरपट्टी, अंतर्गत वसूल केलेली रक्कम 1 लाख 64 हजार 776 रुपयेचा फरक लेखापरीक्षणात निघाल्याने तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी सन 2022-2023 या आर्थीक वर्षात संकलित कर व इतर कर भरणाबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी कक्षाअधिकारी सचिन मिसाळ, लेखापाल अश्विनकुमार भोई, करनिरीक्षक तृप्ती रसाळ, लेखापरीक्षक गीता वडेकर या चार अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत चौकशी समितीने डिंमाड 04 मध्ये 6 लाख 52 हजार 70 रूपयाची इतकी तफावतीचा प्राथमिक अहवाल दिला..त्यानंतर तपासणी अंती 6 लाख 57 हजार 588 रूपयाची तफावतीचा अहवाल दिला. कार्यालयीन जा क्र 2214/2024 दि 18डिसेबर 2024 अन्वये हरिप्रसाद देवकर याना सादर करणेबाबत मा. मुख्याधिकारी नगरपरिषद मंगळवेढा यांनी आदेश दिला. हरिप्रसाद देवकर यांनी 24 डिसेबर 2024 रोजी खुलासा सादर करून हरिप्रसाद देवकर यांनी डिंमाड 04 चे लिपीक असल्याने जबाबदारी स्विकारुन सदरची रक्कम भरणा करीत आहोत असा खुलासा करत ती रक्कम भरली..त्यावर मुख्याधिकाऱ्याने 13 महिन्याचे शासकीय व्याज 7.1% दराने 81 हजार,706/- रुपये रक्कम भरणेबाबत जा. क्र. 255/2025 दि 03 फेब्रुवारी 2025 रोजी नोटीस दिल्यानंतर 10 फेब्रुवारी 2025 ला सदर व्याजाची रक्कम जमा केली त्यानंतर चौकशी अधिकारी श्याम पाखरे यानी चौकशी करून डिंमाड क्रमांक 04 चे लिपीक हरिप्रसाद देवकर यांनी आपल्या पदीय कर्तव्यात अंशतः कसुर व पदाचे कर्तव्य जबाबदारीने व सचोटीने पार पाडताना महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणुक नियम 1979 मधील नियम 3(1) (एक), 3(1) (दोन) व 3 (2) च्या तरतुदीस बाधा पोहोचवली आहे हे सिध्द होत असल्याचा अहवाल दि. 18 ऑगस्ट 2025 रोजी सादर केला..नगरपालिकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी दत्तात्रय इंगळे यांनी यापूर्वी जिल्हाधिकाय्राकडे सोलापूर महानगरपालिकेतील भंडे घोटाळ्यापेक्षा मोठा घोटाळा मंगळवेढा नगरपालिकेत झाल्याची तक्रार करत सर्वच आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली.सद्यस्थितीला 6 लाख 57 हजार कराचा गैरवापर केल्याचा प्राथमिक अहवाल असला तरी सदर लिपिक एवढे दिवस इतकी रक्कम वापरत असताना नगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी व लेखापाल काय करत होते? असा प्रश्न आता संतनगरीतील नागरिकातून उपस्थित केला जात आहे.त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती आणखीन वाढवून ही रक्कम मोठी असू शकते कारण या पुढील काळातील विशेषतः प्रशासक काळातील लेखापरीक्षणाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. जनतेने भरलेल्या कराच्या पैशावर कर्मचाऱ्यांनी संगणमतांनी टाकलेल्या दरोड्याचा सखोल तपास करावा अशी मागणी देखील समोर येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.