MLA Samadhan Autade : शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा; आ. आवताडे यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली मागणी

मंगळवेढा विधानसभा क्षेत्रातील अनेक भागात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
महेश पाटील
Updated on

पंढरपूर – मंगळवेढा विधानसभा क्षेत्रातील अनेक भागात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांवर गंभीर आर्थिक संकट कोसळले आहे.

