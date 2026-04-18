Solapur Mangrul News: मंगळवेढा नगरपरिषद व पंचायत समितीला अजूनही पूर्णवेळ अधिकारी नाही; विकासकामे ठप्प, नागरिक संतप्त

मंगळवेढा : शहर व तालुक्यातील नागरिकांच्या सोयी सुविधेसाठी असलेल्या नगरपालिका व पंचायत समिती कार्यालयाचा पदभार सध्या प्रभारीवर असून सत्ता स्थापनेनंतर देखील या दोन्ही कार्यालयाला पूर्णवेळ अधिकारी मिळेना..नगरपालिका व पंचायत समितीवर गेली चार वर्षे प्रशासकराज होते नगरपालिकेला अलीकडच्या काळात कशाचे ग्रहण लागले काही समजेना आलेला मुख्याधिकारी हा नगरपालिकेत जास्त वेळ टिकत नाही त्यामुळे इथला पदभार सोडण्यावर अधिक भर असतो सध्या प्रभारी मुख्याधिकारी जरी असले तरी तुरळकच पालिकेत त्यांचे दर्शन होते त्यामुळे दोन महिन्यापूर्वी झालेल्या निवडणुका व निवडणुकीत झालेली आर्थिक उलाढाल पाहता विजयी झालेल्या लोकप्रतिनिधीला विकास कामे केल्याशिवाय त्यांचाही आर्थिक विकास होणार नाही त्यासाठी विकासकामाच्या गतीसाठी पूर्णवेळ अधिकारी असणे आवश्यक आहे मात्र पूर्णवेळ अधिकारी नसल्यामुळे पालिकेचा गाडा कोलमडला कर्मचाऱ्या व पालिकेच्या विविध विभागावर प्रशासनाची पकड नाही. शहराच्या काही भागात नागरिक स्वतःहून स्वच्छता अभियान राबवत आहेत त्यामुळे सध्या नागरिकांना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे तीच अवस्था पंचायत समितीची आहे गटविकास अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव रजेवर गेल्यामुळे सध्या या कार्यालयाचा कारभार हा प्रभारीवर अवलंबून आहे पंचायत समितीच्या कारभाराबाबत आक्टोंबर महिन्यात आ. समाधान आवताडे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीमध्ये नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यामुळे पुन्हा जानेवारी महिन्यात झालेल्या आढावा बैठकीत तेच प्रश्न समोर आले आणि त्याच प्रश्नावर चर्चा झाली. सध्या मुख्यमंत्री पंचायतराज अभिनेता तालुक्यातील अनेक गावे स्पर्धेत आहेत तालुक्यातील उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई रोजगार हमीची कामे विविध विकास कामाचा आढावा घेण्यासाठी पूर्णवेळ अधिकाय्राची आवश्यकता आहे मात्र जानेवारी महिन्यानंतर नगरपालिका व पंचायत समितीत सत्ता स्थापन होऊन लोकप्रतिनिधी आले आहेत त्यामुळे विकास कामाचा गती वाढवण्यासाठी दोन्ही प्रमुख कार्यालयावर पूर्णवेळ अधिकारी असणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे निसर्ग विमा कंपनी अन्याय करते त्याप्रमाणे शासनाने देखील अन्याय करून तालुक्यावर असलेली अन्यायाची परंपरा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकातून व्यक्त होत आहे..राज्यातील सत्तेची परिस्थिती पाहता स्थानिक आमदार समाधान आवताडे हे भाजपचे आहेत. त्यांचे राजकीय विरोधक भगीरथ भालके व अनिल सावंत यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यामुळे तालुक्यात सध्या महायुतीचे वर्चस्व असून देखील पूर्णवेळ अधिकारी न मिळण्यामागचे गौड बंगाल काय असा सवाल देखील या निमित्ताने उपस्थित होत आहे..चार वर्षानंतर नगरपालिकेला निवडणुकीतून लोकप्रतिनिधी मिळाले. नागरिकांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत त्यासाठी शहराचा विकासाचा गाढा आणखीन गतिमान होण्यासाठी पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळणे आवश्यक आहे त्या दृष्टीने आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे.सुनंदा अवताडे नगराध्यक्ष मंगळवेढा.गावगाड्यातील 80 हून अधिक गावाचा गावातील नागरिकांचे प्रश्नांची विशेषता घरकुल मनरेगा इतर शासकीय अनुदान शिकामे तात्काळ निफ्टर होण्यासाठी अधिकारी पूर्णवेळ असणे आवश्यक आहे अगोदर चार वर्षे प्रशासक काळात नागरिक या कार्यालयातील कामकाज पद्धतीला त्रस्त झाले.सुरेश कांबळे पंचायत समिती सदस्य.