Wadapur Barrage Cum Bridge : ई-सकाळच्या वृत्ताची दखल; वडापूर बंधाऱ्याचे बॅरेज-कम-पुलात रूपांतर करण्याची आ. समाधान आवताडे यांची मागणी

मंगळवेढा : भीमा नदीवरील सिद्धापूर- वडापूर येथील बंधाऱ्यावरतील सद्यस्थितीत अस्तित्वातील रस्ता व पूल हे अत्यंत अरुंद असून वाढत्या वाहतुकीसाठी अपुरा आहे. पूरस्थितीत दोन महिने हा पूल पाण्याखाली असल्यामुळे नागरिकांना तसेच वाहनांना ये-जा करणे पूर्णपणे अशक्य होते. त्यामुळे येथील बंधाऱ्याचे रुंदीकरण करून बेरजेस कम पूल असा येथील बंधारा तयार करण्यात यावा अशी मागणी आ. समाधान आवताडे यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली. याबाबतचे वृत्त ही सकाळ ने 20 जुलैला प्रसिद्ध केले होते..भीमा नदीवर मंगळवेढा व दक्षिण सोलापूर या दोन तालुक्याला जोडण्यासाठी बंधाऱ्यावरील पूल अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. परिसरामध्ये पर्यायी पूल उपलब्ध नसल्याने दोन्ही गावांमधील दळणवळण, शैक्षणिक, आरोग्य व कृषी विषयक सर्व व्यवहार मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होतात,या पुलावरून स्थानिक नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी, रुग्णवाहिका तसेच इतर वाहने यांची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असते. मात्र सद्यस्थितीत अस्तित्वातील रस्ता व पूल हे अत्यंत अरुंद असून वाढत्या वाहतुकीसाठी अपुरे आहेत. .तसेच पावसाळ्यामध्ये भीमा नदीला पूर आल्यानंतर साधारण दोन महिने हा पूल पाण्याखाली जात असल्यामुळे नागरिकांना तसेच वाहनांना ये-जा करणे पूर्णपणे अशक्य होते. परिसरामध्ये पर्यायी पूल उपलब्ध नसल्याने दोन्ही गावांमधील दळणवळण, शैक्षणिक, आरोग्य व कृषी विषयक सर्व व्यवहार मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होतात, त्यामुळे येथील बंधाऱ्याचे रुंदीकरण करून बेरजेस कम पूल असा येथील बंधारा तयार करण्यात यावा अशी मागणी आ. समाधान आवताडे यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे कडे केली.त्याचबरोबर भीमा नदी आणि माण नदी वरील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे जुने झाले असून पावसाळी हंगामात बर्गे टाकून पाणी अडवण्याची तरतूद नसल्याने १५ ऑक्टोबरनंतर बर्गे टाकून सुद्धा अपेक्षित पाणी साठा होत नाही. उजनी धरणाची जितकी पाणी साठवण क्षमता आहे, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त येणाऱ्या पुराचे पाणी वाहून जाते..तरी, भीमा नदीवरील बंधारे मुंडेवाडी, बठाण, माचणूर आणि अरळी तसेच माण नदी वरील महमदाबाद शेटफळ, गुंजेगाव, मारापूर, मल्लेवाडी आणि मुढवी या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सर्वेक्षण आणि अन्वेषण करण्याच्या कामास मंजुरी मिळावी अशीही मागणीही केली..भीमा नदीवर कर्नाटक हद्दीत 8 मीटर उंचीचे बॅरेज आहेत मात्र महाराष्ट्रात 4.5 मीटर उंचीचे बंधारे आहेत सध्या सिद्धापूर परिसरात दक्षिण सोलापूर तालुक्याबरोबर तांडोर, सिद्धापूर, बोराळे या गावातील बागायत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.शिवाय पाणी उपसा मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे ऐनवेळी पिकाला कमी पडते अशावेळी पाणीसाठा वाढण्यासाठी पुलकम बंधाय्राची गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी होती.दयानंद सोनगे, संचालक दामाजी शुगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.