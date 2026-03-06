सोलापूर

Shivaji Maharaj Statue : मोहोळनंतर आता मोडनिंबमध्येही 'गनिमी कावा'! पहाटे 4 वाजता असं काय झालं की गावाची झोपच उडाली? 'तो' नजारा पाहून सगळेच अवाक्

Early Morning Installation of Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue in Modnimb : सोलापूर जिल्ह्यातील मोडनिंब येथे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा पहाटे अचानक उभारण्यात आला आहे.
Shivaji Maharaj Statue Installed in Modnimb Solapur

Shivaji Maharaj Statue Installed in Modnimb Solapur

esakal

विरण कुलकर्णी
Updated on

मोडनिंब (सोलापूर) : मोडनिंब (ता. माढा) ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा आज (दि. ६) रोजी पहाटे उभारण्यात (Chhatrapati Shivaji Maharaj statue installed in Modnimb) आला. अचानक पहाटेच्या सुमारास हा पुतळा उभारल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Gram Panchayat
Madha Constituency
madha taluka
chatrapati shivaji maharaj
Solapur

Related Stories

No stories found.