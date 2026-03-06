Shivaji Maharaj Statue : मोहोळनंतर आता मोडनिंबमध्येही 'गनिमी कावा'! पहाटे 4 वाजता असं काय झालं की गावाची झोपच उडाली? 'तो' नजारा पाहून सगळेच अवाक्

मोडनिंब (सोलापूर) : मोडनिंब (ता. माढा) ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा आज (दि. ६) रोजी पहाटे उभारण्यात (Chhatrapati Shivaji Maharaj statue installed in Modnimb) आला. अचानक पहाटेच्या सुमारास हा पुतळा उभारल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. .पहाटे चारच्या फटाक्यांच्या आतषबाजीने मोडनिंबकरांना जाग आली. यानंतर पुतळा पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी झाली होती. टेंभुर्णी पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक नारायण पवार यांनी भेट देऊन आवश्यक परवानगी घेतल्या, की नाही याबाबत प्रशासनाकडे चौकशी करणार असल्याचे सांगितले..Jayant Patil Criticism Pune Bridge Project : पुण्यातलं आठवं आश्चर्य! या ब्रिजवर चढू शकता पण उतरू शकत नाही, कंत्राट द्यायच्या घाई गडबडीत चूक; जयंत पाटलांचा टोला.मोहोळ येथे छत्रपती संभाजी महाराज यांचा पुतळा असाच अचानकपणे बसविण्यात आला. याशिवाय, पडसाळी (ता. माढा) येथेही काही दिवसांपूर्वी मागील दोन वर्षांपासून परवानगी नसल्याच्या कारणाने झाकून ठेवलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरील कापड काढून घेण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.