Water Crisis: तुळशी करांनी काढलं गाव विकायला

मोडनिंब,: अडीच तपाहून अधिक काळ असलेला पाण्याचा संघर्ष मिटता मिटेना. प्रत्येक निवडणुकीला पुढार्यांच्या आश्वासनाचा पाऊस. गावकऱ्यांना आता या निवडणुकांचा आणि आश्वासनाचाच कंटाळा आलाय. हाकेच्या अंतरावरून गेलेल्या सीना माढा उपसा सिंचन च्या पाण्यासाठी अनेक वेळा आंदोलने झाली, उपोषणे झाली, सरकार दरबारी बैठका झाल्या. पुढाऱ्यांकडून बैठकांचे, आश्वासनांचे एच डी व्हिडिओ समाज माध्यमावर प्रसारित करण्यात आले. पण पाण्याची गती मात्र बफरच होत राहिली. दररोज चाळीस हजार लिटर दुधाचे उत्पादन करणाऱ्या या गोकुळातील तुळशीकरांनी आता आपलं गावच विकायला काढलंय..पांडुरंगाला प्रिय तुळशी मंजुळा पूर्वी इथूनच जायच्या. तुळशीचं बनच जणू. अध्यात्मिक वारशाच्या संस्कारात वाढलेले ग्रामस्थ. याच वारशातून सहनशीलता संपन्न झालेली. अडीच तपाहून अधिक या सहनशीलतेला, संवेदनशीलता लाभलेले राज्यकर्ते मात्र भेटलेच नाहीत. उजनी पासून गावाचं हवाई अंतर केवळ २६ किलोमीटर. लोकसंख्या सात हजाराच्या आसपास तर त्याहून अधिक जवळपास आठ हजार जनावरांची संख्या. गावची रचनाच अशी की कपबशी सारखी. केवळ माळरानाचच पाणी गावठाणात उतरतं. दूरवरून येणारं पाणी गावच्या चारी बाजूंना असणाऱ्या माळारांनान अडवलेल.अशातही मागची पिढी जगली. सततच्या पाण्याच्या दुर्भिक्षाने अनेकांनी जगण्यासाठी शहराकडे जात गाव सोडलं. गावाला पाणी नाही म्हणून शेकडो तरुण अविवाहित राहिले आहेत. तरुण पिढीचा बांध फुटलाय. आता त्यांनी आपलं गावच विकायला काढलय..सीना माढा उपसा सिंचन योजनेत समावेशासाठी मागील आठवड्यात ग्रामस्थांनी मोठं आंदोलन उभारले. तहसील कार्यालयावर थाळी नाद केला. शासनाला आवाहन केलं एक तर आम्हाला पाणी द्या नाहीतर आमचं गाव उद्योगपतींना विकून टाका.सीना माढा श्रेयवादाच्या लढाईत सर्वच लोकप्रतिनिधी समाज माध्यमावर 'मी' च 'तो' भगीरथ असल्याचे दाखवत आहेत. त्यांचा हा उथळपणा तुळशीकरांसमोर सातत्याने उघडा पडत चालला आहे. 'साखरपाण्यावर' राजकारणाची दिशा बदलणारी पिढी आता मागे पडली आहे. या पिढीला 'सोलुशन बेस' च राजकारण हवय. 'पाण्याचंही राजकारण करावं' या नैतिक अधःपतनाला 'गाव विकायला काढून' गावकऱ्यांनी दिलेली चपराक आहे..पांडुरंग रुक्मिणीला शोधायला पंढरीकडे निघाले होते. मागून तुळशी माता आली. पांडुरंगाच्या सांगण्यावरून ती इथेच थांबली आणि गावाला पवित्र नाव मिळाले. पांडुरंगाच्या सेवेसाठी तुळशीफुल पूर्वी इथूनच जायची. आताच्या राजकारण्यांनी मात्र आमच्या गावावरच तुळशीपत्र ठेवायचं पाप केलंय.-मनोज महाराज शहा, तुळशीआम्हालाही हिरवीगार वावर पाहिजे आहेत. जुलै ऑगस्टमध्ये सुरू होणारा टँकरचा पाणीपुरवठा बंद करायचा आहे. महिलांच्या डोक्यावरची घागर उतरायची आहे. तरुणांच्या स्वप्नाला बळ द्यायचे आहे. ग्रामस्थ संघर्षाला कंटाळले आहेत. याच त्राग्याने गाव विकायचा निर्णय गावकऱ्यांनी ग्रामसभेत घेतला. शासन, प्रशासन मायबाप या निर्णयाला तरी साथ देतील ही अपेक्षा.डॉ. शरद मोरे, सरपंच तुळशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.