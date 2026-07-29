Solapur Crime : मोहोळमध्ये २४ वर्षीय तरुणीने गळफास घेऊन जीवन संपविले; अज्ञात कारणाने कुटुंबात शोककळा

मोहोळ : ज्ञात कारणावरुन मोहोळ शहरात राहणाऱ्या एका 24 वर्षीय तरुणीने ता 29 जुलै रोजी पहाटे 5 वाजण्या पुर्वी राहत्या घरी खोलीतील लोखंडी पंख्याला साडीच्या साह्याने, गळफास घेवुन आत्महत्या केल्याची घटना घडली.या प्रकरणी मोहोळ पोलीस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.किर्ती किसन शेजाळ असे आत्महत्या केलेल्या तरुणीचे नाव आहे..या बाबत मोहोळ पोलीसांनी दिलेल्या माहिती नुसार,मोहोळ शहरातील अण्णा भाऊ साठे नगर परिसरात किसन शेजाळ हे आपल्या कुटुंबा समावेत राहण्यास आहेत. त्यांची मुलगी किर्ती शेजाळ ही आय.सी.सी. आय. बँकेमध्ये नोकरीस आहे..ता 29 रोजी पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास किर्ती चे वडील किसन व आई हे त्यांचे राहत्या घराच्या दुसऱ्या खोलीचा दरवाजा वाजवित असल्याचे पाहुन, त्यांचे बंधू बिरुदेव शेजाळ तिथे गेले. त्यावेळी दरवाज्याला आवाज देवुन देखील किर्ती हि आत मधुन काही प्रतिसाद देत नव्हती. त्यावेळी तीच्या कुटुंबीयांनी खिडकीची काच फोडुन आतमध्ये पाहिले असता, किर्ती ही लोखंडी पंख्यास लटकत असल्याचे आढळुन आले. .त्यावेळी त्यांनी खोलीचा दरवाजा तोडुन आत मध्ये जावून पाहिले असता, किर्ती हिने लोखंडी पंख्यास साडीचे साह्याने गळफास घेतल्याचे निदर्शनास आले.तिला तात्काळ ग्रामीण रुग्णालय मोहोळ येथे आणले असता तेथील डॉक्टरांनी उपचारा पुर्वीच मयत झाल्याचे सांगितले .याप्रकरणी बिरुदेव महादेव शेजाळ यांनी मोहोळ पोलीसात खबर दिली असून अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक धुमाळ करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.