सोलापूर

Solapur Crime : मोहोळमध्ये २४ वर्षीय तरुणीने गळफास घेऊन जीवन संपविले; अज्ञात कारणाने कुटुंबात शोककळा

मोहोळ शहरातील अण्णाभाऊ साठे नगर परिसरात २४ वर्षीय किर्ती शेजाळ हिने राहत्या घरातील लोखंडी पंख्याला साडीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली; अज्ञात कारणामुळे घेतलेल्या या टोकाच्या निर्णयाने परिसरात हळहळ व्यक्त
mohol kirti kisan shejal suicide icici bank employee anna bhau sathe nagar mohol police solapur

mohol kirti kisan shejal suicide icici bank employee anna bhau sathe nagar mohol police solapur

Sakal

राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ : ज्ञात कारणावरुन मोहोळ शहरात राहणाऱ्या एका 24 वर्षीय तरुणीने ता 29 जुलै रोजी पहाटे 5 वाजण्या पुर्वी राहत्या घरी खोलीतील लोखंडी पंख्याला साडीच्या साह्याने, गळफास घेवुन आत्महत्या केल्याची घटना घडली.या प्रकरणी मोहोळ पोलीस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.किर्ती किसन शेजाळ असे आत्महत्या केलेल्या तरुणीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
crime
mohol
Life
sucide case
Solapur
endangered species documentaries