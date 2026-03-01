Mohol News: मोहोळ येथील छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा प्रकरणी बारा संशयीत निष्पन्न करण्यात मोहोळ पोलीसांना यश

मोहोळ : मोहोळ येथील राष्ट्रीय महामार्गा वरील सरकारी जागेत अनधिकृत पुतळा बसवल्या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीं विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असुन एकुण बारा संशयीत निष्पन्न झाल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी दिली..या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 965 वरील सरकारी जागेत विनापरवाना अतिक्रमण करून अनधिकृतपणे पुतळा बसवल्या प्रकरणी मोहोळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आता पर्यंत बारा संशयीत निष्पन्न करण्यात पोलीसांना यश आले आहे..Kolhapur ACB Raid : 'खुशाल' जगण्याचा हव्यास, निवृत्त अधिकाऱ्याच्या घरावर रेड; मूळ संपत्तीपेक्षा ७६ टक्के संपत्ती कमावली.ता 22 फ्रेबुवारी रोजी पहाटे चार ते सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास, मोहोळ बस स्थानका समोरील राष्ट्रीय महामार्ग क्र.965 (टप्पा क्र.1 मोहोळ-वाखरी) मधील साखळी क्रमांक 20 च्या उजव्या बाजूस असलेल्या सरकारी जागेत काही अज्ञात व्यक्तींनी शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता अतिक्रमण केले. या जागेत एका लोखंडी स्टँडवर छत्रपती संभाजी महाराजांचा पूर्णकृती पुतळा अनधिकृतपणे बसवण्यात आला आहे..या प्रकरणी मुकेश कुमार सिंह वय 33 (उपप्रबंधक,राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट) यांनी दिलेल्या तक्रारी वरून मोहोळ पोलीस ठाण्यात सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक अधिनियमा नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..गुन्ह्याच्या तपासा दरम्यान पोलिसांनी तांत्रिक पुरावे आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे बारा संशयीत निष्पन्न केले आहेत. संबंधित संशयीतांना पोलीस ठाण्यात पाचारण करून कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे..मोहोळ बस स्थानक परिसरात तणावपूर्ण शांतता, पोलीस प्रशासनाचे शांततेचे आवाहन.या संशयीता विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.या प्रकरणात आणखी काही व्यक्तींचा सहभाग असण्याची शक्यता असून, त्या दिशेने तपास सुरू आहे. ही कारवाई सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत देवळेकर यांच्या मार्गदर्शना खाली मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार व त्यांचे पथक करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.