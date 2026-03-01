सोलापूर

Mohol News: मोहोळ येथील छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा प्रकरणी बारा संशयीत निष्पन्न करण्यात मोहोळ पोलीसांना यश

Mohol Chhatrapati Sambhaji Maharaj Statue Case: मोहोळ येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९६५ वरील सरकारी जागेत छत्रपती संभाजी महाराजांचा अनधिकृत पुतळा बसवल्याप्रकरणी बारा संशयित निष्पन्न झाले आहेत.
राजकुमार शहा
मोहोळ : मोहोळ येथील ​राष्ट्रीय महामार्गा वरील सरकारी जागेत अनधिकृत पुतळा बसवल्या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीं विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असुन एकुण बारा संशयीत निष्पन्न झाल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी दिली.

