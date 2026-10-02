सोलापूर

Mohol Drought : मोहोळ तालुक्यातील सहा हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनामे पुर्ण,अद्याप ही काम सुरू;

Crop Damage Assessments Begin in Mohol Taluka: मोहोळ तालुक्यातील 6 हजार हेक्टर क्षेत्रावर पंचनामे पूर्ण, शेतकऱ्यांना लवकर मदतीचे आश्वासन
Crop Damage Assessments Begin in Mohol Taluka:

Crop Damage Assessments Begin in Mohol Taluka:

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राजकुमार शहा
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मोहोळ ;तालुक्यातील दुष्काळाने नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे जलद व पारदर्शक होवून शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निवारण करून त्यांना लवकर मदत मिळण्याच्या दृष्टीने शहरासह 104 गावाची जबाबदारी तीन अधिकाऱ्यावर सोपवली असल्याची माहिती मोहोळ चे तहसीलदार सचीन मुळीक यांनी दिली. तालुक्यातील खरीप हंगाम 2026 मधील बाधित शेती पिकांच्या पंचनाम्याचे आदेश पारीत करण्यात आला असून, प्रत्यक्ष पंचनामे मंगळवार ता 29 सप्टेबर पासुन सुरू करण्यात आले आहेत

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