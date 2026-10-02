Mohol Drought : मोहोळ तालुक्यातील सहा हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनामे पुर्ण,अद्याप ही काम सुरू;

मोहोळ ;तालुक्यातील दुष्काळाने नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे जलद व पारदर्शक होवून शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निवारण करून त्यांना लवकर मदत मिळण्याच्या दृष्टीने शहरासह 104 गावाची जबाबदारी तीन अधिकाऱ्यावर सोपवली असल्याची माहिती मोहोळ चे तहसीलदार सचीन मुळीक यांनी दिली. तालुक्यातील खरीप हंगाम 2026 मधील बाधित शेती पिकांच्या पंचनाम्याचे आदेश पारीत करण्यात आला असून, प्रत्यक्ष पंचनामे मंगळवार ता 29 सप्टेबर पासुन सुरू करण्यात आले आहेत..पंचनामा करण्यासाठी तालुक्यातील सर्व महसुली मंडळातील प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र ग्रामस्तरीय पंचनामा समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असून हि समिती प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन संयुक्त पंचनामा करणार आहे.दरम्यान ता 2 आक्टोबर पर्यंत 4 हजार 881खातेदारांचे 6 हजार 319 हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनामे पुर्ण झाले आहेत.एकूण 120 क्षेत्रीय कर्मचारी पंचनामे करण्या साठी नियुक्त केले असुन, त्यात तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांचा समावेश करण्यात आला आहे..सर्व पंचनामे हे लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक असून, शासन नियमा नुसार नुकसान झालेल्या बाधित क्षेत्राचेच पंचनामे केले जाणार आहेत. तसेच सदरचे पंचनामे हे फक्त खरीप पिकांचेच केले जाणार आहेत. तहसीलदार सचिन मुळीक,तालुका कृषी अधिकारी हर्षद निगड़े,गटविकास आधिकारी तेजश्री गायकवाड यांच्या अधिपत्या खाली पंचनामे होणार असून, एकही बाधित शेतकरी पंचनाम्या पासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत..पंचनाम्या वेळी शेतकऱ्यांनी आपला 7/12, 8 अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स, ऍग्रीस्टॅक क्रमांक, सामाईक खाते असल्यास संमतीपत्र व समिती सदस्यांसह शेतात काढलेला जीओ टॅगींग फोटो सोबत जोडणे सक्तीचे आहे.पंचनाम्यावर देखरेख व तपासणी साठी मंडळ अधिकारी, विस्तार अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच पंचनामे पूर्ण झाल्या नंतर शेतकऱ्यांची यादी तहसील कार्यालयात सादर करण्यासाठी प्रत्येक गावात एक क्षेत्रीय अधिकारी यांची विशेष नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे तहसीलदार मुळीक यांनी सांगीतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.