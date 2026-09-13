Mohol drought crisis: मोहोळ तालुका दुष्काळाच्या गडद छायेत; खरीप-रब्बी हंगाम उद्ध्वस्त, चारा टंचाईने शेतकरी आर्थिक कोंडीत

मोहोळ : गेल्या साडेतीन महिन्या पासून कोरडा गेलेला पावसाळा, विहिरीने व बोअर ने गाठलेला पाण्याचा तळ, तीव्र चारा टंचाई, पावसा अभावी वाया गेलेला खरीप हंगाम, यासह अन्य समस्या मुळे मोहोळ तालुका गडद दुष्काळाच्या छायेत सापडला असून, शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. मोहोळ तालुका त्वरित दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. .जून पासून पावसाळा सुरू झाला, सप्टेंबर पर्यंत निम्मा पावसाळा संपला. या साडेतीन महिन्याच्या कालावधीत कसलाच पाऊस पडला नाही. त्यामुळे विहिरी व बोअरच्या पाण्याने तळ गाठला आहे. चाऱ्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात मके ची लागवड व पेरणी केली आहे. मात्र पावसा अभावी ती जळून गेली. त्यामुळे तालुक्यात तीव्र चारा टंचाई निर्माण झाली आहे. परिणामी त्याचा दूध उत्पादकांना मोठा फटका बसला आहे. दूध उत्पादन निम्म्यावर आले आहे..शेतकऱ्यांनी भविष्यात पाऊस पडेल या आशेवर खरिपातील तूर, सोयाबीन, उडीद, मूग यासह अन्य पिकांची पेरणी केली होती. मात्र पावसाने दडी मारल्याने संपूर्ण खरीप हंगामातील पिकेच वाया गेली..ग्रामीण भागात बैलपोळा झाल्यावर रब्बी हंगामातील ज्वारी पेरणीस शेतकरी प्रारंभ करतात. पेरणी साठी जमिनीच्या मशागती ही करून ठेवल्या आहेत, मात्र पाऊस नसल्याने रब्बी हंगामातील पेरण्या खोळंबल्या आहेत. शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून दूध व्यवसाय करतात. मात्र खोल गेलेली विहिरीची पाणी पातळी व तीव्र चारा टंचाई यामुळे जनावरे सांभाळणे मुश्किल झाले आहे. 500 ते 1000 रुपये पर्यंत किमतीच्या मक्याच्या पिशव्या खरेदी करून शेतकऱ्यांनी मका पेरणी केली मात्र पावसाअभावी त्याची राख झाली. पावसाळ्याच्या व हवामानाच्या अंदाजावर अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे रोप टाकले आहे. मात्र पाऊस नसल्याने व ठिबक सिंचनालाही पाणी पुरत नसल्याने कांदा रोपे तर वाया गेली आहेतच परंतु कांदा लागवड ही खोळंबली आहे. पावसाने ओढ दिल्याने उसाची वाढ खुंटली आहे. विहिरीचे पाणी पुरेना, त्यामुळे जमिनी कायम वाफस्यावर असल्याने ऊसाला "हुमणी"चा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे. ऊसाची बेटे आपोआप उपसून पडू लागली आहेत. उसाचे घटलेले एकरी उत्पादन व उसाला लागलेली हुमणी अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे..दुष्काळी अहवाला कडे शेतक-यांचे लक्षदरम्यान तालुक्यातील पिकांची व अन्य दुष्काळ परिस्थितीची वस्तुनिष्ठ पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी सहा सदस्यीय तालुकास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. समितीचे अध्यक्ष प्रांताधिकारी असून, तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, कृषी विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ, पुरस्कार प्राप्त शेतकरी असे सदस्य आहेत. त्यांनी तालुक्यातील पाच गावांतील तुर, सोयाबीन, उडीद, मूग, ऊस, मका या पिकांची ता 11 रोजी पाहणी केली आहे. येत्या दोन दिवसात समिती वरिष्ठाकडे अहवाल सादर करणार असल्याचे तहसीलदार सचिन मुळीक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.