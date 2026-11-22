मोहोळ : लांबोटी ता मोहोळ येथील एका 39 वर्षीय विवाहितेने अज्ञात कारणारुन विहीरीत उडी मारुन आत्महत्या केल्याची घटना ता 21 नोव्हेंबर रोजी पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली . कार्तिका अनिल नरुटे असे आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचे नाव आहे .या बाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार, लांबोटी येथे अनिल संभाजी नरुटे हे शेती करून कुटुंबाची उपजीविका करतात . .त्यांच्या पत्नी कार्तिका या बचत गटाचे काम करीत होत्या . तसेच त्या साड्या विक्री करणे, चटण्या व बचत गटाच्या वस्तु विक्री करीत होत्या . त्यांचा मुलगा मागील आठवड्यात इंदापूर, जि. पुणे येथे नातेवाईकां कडे गेला होता.ता 20 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 4 वाजण्याच्या सुमारास कार्तिका या इंदापूर येथे जावून मुलाला गावी घेवून येते असे म्हणून, चुलत दीराच्या मोटार सायकलवर लांबोटी बस थांब्या पर्यंत गेल्या..थांब्यावर सोडून त्यांचे चुलत दीर परत घरी गेले .रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास कार्तिका या इंदापूर येथे पोहचल्या का? यासाठी त्यांच्या मोबाईल नातेवाईकानी क्रमांकावर फोन केला परंतु ,फोन बंद लागत होता. त्यामुळे त्यांचे पती अनिल नरुटे यांनी नातेवाईकांना कार्तिका या त्यांचेकडे आल्या आहेत का विचारण्या साठी फोन केले. .परंतु त्या त्यांच्या कडेही गेल्या नव्हत्या. दरम्यान ता 21 नोव्हेंबर शनिवार रोजी पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास लांबोटी येथील शहाजी जरग यांनी पती अनिल नरुटे यांना येवून सांगितले की, आपले जमीन गट क्र.42 मध्ये असलेल्या विहरीत एक महिला पाण्यावर तरंगत असल्याचे दिसत आहे. त्यावेळी सर्वांनी त्या ठिकाणी जाऊन पाहिले असता.कार्तिका या मयत अवस्थेत विहरीतील पाण्यात तरंगत असल्याचे दिसले. त्यानंतर त्यांचा मृतदेह पाण्याचे बाहेर काढून ग्रामीण रुग्णालय, मोहोळ येथे आणण्यात आला . या प्रकरणी त्यांचे पती अनिल नरुटे यांनी मोहोळ पोलीस ठाण्यात खबर दिली असून अधिक तपास पोलीस हेड कॉन्स्टेबल संतनाथ माने करीत आहेत ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.