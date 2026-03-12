Mohol News : भाजपचे मुस्लिम समाजाला 'रमजान'चे गिफ्ट; पंचायत समितीच्या सभापतीपदी भाजपचे अस्लम चौधरी, उल्का पाटील उपसभापती

मोहोळ - अत्यंत राजकीय नाट्यमय घडामोडीनंतर मोहोळ तालुका पंचायत समितीच्या सभापतीपदी भाजपचे अस्लम गफुर चौधरी यांची तर उपसभापतीपदी उल्का राजकुमार पाटील यांची निवड घोषीत करण्यात आली.निवड जाहीर होताच फटाक्याची आतषबाजी करीत कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण केली. येथील सभापतीपद इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. तब्बल चार वर्षाच्या कालावधी नंतर सभापती खुर्चीवर विराजमान झाले आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील विकास कामांना आता गती येणार आहे. .पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका नुकत्याच संपन्न झाल्या. त्यात भाजपाचे 7 पंचायत समिती सदस्य निवडून आले आहेत, त्यामुळे पंचायत समिती मध्ये भाजपाच मोठा पक्ष आहे. दरम्यान सभापती पदासाठी इच्छुकांच्या बुधवार ता 11 रोजी माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्या उपस्थितीत मुलाखती घेण्यात आल्या..यात तालुक्यातील भाजपाचे जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेण्यात आली. तसेच प्रत्येक इच्छुकाला स्वतंत्र बोलवून त्याचेही मत जाणून घेण्यात आले. झालेल्या सर्व मुलाखतींचा अहवाल वरिष्ठाकडे पाठविण्यात आला असून, गुरुवार ता 12 रोजी सभापती पदासाठी बंद लखोट्यात कुणाचे नाव येणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती..दरम्यान गुरुवार तारीख 12 रोजी सकाळी दहा वाजता झालेल्या भाजपच्या बैठकीत सभापतीपदा साठी अस्लम गफुर चौधरी व उपसभापती साठी उल्का राजकुमार पाटील यांची नावे माजी आमदार यशवंत माने यांनी घोषित केली.सभापती व उपसभापती निवडीची प्रशासकीय प्रक्रिया सकाळी अकरा वाजता सुरू झाली. सभापतीपदा साठी अस्लम गफुर चौधरी यांनी तर उपसभापती पदासाठी उल्का राजकुमार पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. मात्र निवड घोषित करे पर्यंत दोघा व्यतिरिक्त कोणाचेही अर्ज आले नसल्याने सभापती व उपसभापती यांची नावे घोषित करण्यात आली..स्वीकृत साठी दोघांना संधी -दरम्यान पंचायत समितीच्या सभागृहात स्वीकृत सदस्य म्हणून दोघांना काम करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र ही प्रक्रिया कधी होणार? कुणाला संधी मिळणार? याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. सभापती व उपसभापती निवडीसाठी आध्याशी अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी सीमा होळकर यांनी तर त्यांना सहाय्यक म्हणून तहसीलदार सचिन मुळीक, सहाय्यक गटविकास अधिकारी विजयकुमार देशमुख यांनी सहकार्य केले. यावेळी माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश चवरे प्रशांत बचुटे, ज्ञानेश्वर चव्हाण आदीसह तालुक्यातील बहुसंख्य भाजपचे कार्यकर्ते उपस्थीत होते..सभापती व उपसभापती निवडीच्या पार्श्वभूमीवर जातीय समीकरणे जुळविण्याचा माजी आमदार राजन पाटील यांनी प्रयत्न केला आहे. अस्लम चौधरी हे घोडेश्वर गणातून सर्वसाधारण जागेवर निवडून आले आहेत. त्यामुळे सभापती चौधरी यांच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न माजी आमदार पाटील यांनी केला आहे..दरम्यान पंचायत समिती हे ग्रामीण भागातील विकासाचे साधन आहे मनात कुठलीही दुष्ट भावना न ठेवता केंद्र व राज्य शासनाच्या विकासाच्या योजना ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचविण्याचे काम सभापती उपसभापती यांनी करावे असा सल्ला माजी आमदार पाटील यांनी दोघांना दिला.दरम्यान भाजपा हा जातीयवादी पक्ष नाही, तो देशप्रेमी आहे. जो सच्चा मुस्लिम आहे तो भाजपाला मानतो. आजचा मुस्लिम सभापती करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी रमजान चे गिफ्ट दिले असल्याचे राजन पाटील यांनी सांगितले..विरोधी पाच सदस्य निवडीला उपस्थित -दरम्यान भाजपा वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गटाचे) 3 शिवसेना (शिंदे) गटाचा 1 तर शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा 1 असे 5 विरोधी सदस्य निवडीच्या वेळी सभागृहात उपस्थित होते. त्यांचे भाजपा कडून स्वागत करण्यात आले.प्रतिक्रिया -आम्ही विरोधक जरी असलो तरी तालुक्याच्या विकास कामाला सहकार्य करू, मात्र चुकीच्या कामाला विरोधच करणार.- बाळासाहेब गायकवाड, सदस्य शरदचंद्र पवार पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.