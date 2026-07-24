Mohol ST Bus Accident: एसटी च्या धडकेत एका महिला वारकऱ्याचा जीव गेला, मोहोळ- पंढरपूर- आळंदी पालखी मार्गावरील घटना

राजकुमार शहामोहोळ: क्रुझर मधून उतरून एक 76 वर्षीय महिला वारकरी रस्ता ओलांडुन रस्त्याच्या पलीकडे लघुशंके साठी गेल्या होत्या. रस्ता ओलंडून परत गाडीकडे येत असताना त्यांना पंढरपूरच्या दिशेने भरधाव जाणाऱ्या एस. टी. बस ने त्यांना जोराची धडक दिली. त्यात ती महिला वारकरी गंभीर जखमी झाली. .उपचारा दरम्यान तिचा मृत्यू झाल्याची घटना ता 23 जुलै रोजी रात्री 9 वाजण्याच्या दरम्यान मोहोळ ते पंढरपूर या पालखी मार्गा वरील एका हॉटेल समोर घडली. अंजनाबाई रामलाल पाटील वय 67 रा सावखेडेसिम असे मृत महिला वारकर्याचे नाव आहे..या बाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहीती नुसार,सावखेडेसिम, पोष्ट दहिगाव, ता. यावल, जि. जवळगाव येथील पुरुष व महिला वारकरी असे 12 जण त्यांच्या गावातुन पंढरपूरला देवदर्शन साठी ता 20 जुलै रोजी एस. टी. बस ने आले होतो..Collector Joins Farmers: प्रशासकीय कामाचा पसारा बाजूला ठेवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुडघाभर चिखलात केली भात लावणी.त्यानंतर पंढरपुरात पोहचले. पंढरपूर मधून ता 23 रोजी ते सर्वजण खाजगी क्रुझर जीपने ते पंढरपूर ते अक्कलकोट, तुळजापूर या ठिकाणी देवदर्शना साठी गेले होते. देवदर्शन करुन परत पंढरपूर कडे क्रुझर जिप मधुन निघाले होते. मोहोळ ते पंढरपूर या पालखी मार्गावरून पंढरपूरकडे जात असताना, मोहोळच्या पुढे एका हॉटेल जवळ त्यांची गाडी लघुशंके साठी रस्त्याच्या बाजुला थांबवली होती..त्यावेळी अंजनाबाई पाटील या रस्ता ओलांडुन रस्त्याच्या पलीकडे लघुशंके साठी गेल्या होत्या. त्या रस्त्याच्या पलीकडुन रस्ता दुभाजका वरुन गाडीकडे परत येत असताना रात्री 9 वाजता चे सुमारास त्यांना मोहोळ ते पंढरपूरकडे जाणाऱ्या एस. टी. बस एम. एच. 14 एन.ई. 7160 ने धडक दिली. त्यात अंजनाबाई पाटील या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना तात्काळ स्थानिक नागरिकांनी रुग्णवाहिकेतून शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी नेले. अपघाता नंतर एस.टी. चालक वाहन तेथेच सोडून पळुन गेला होता..Abhijit Dipake Arrest Claim : आज रात्री आम्हाला अटक होणार... अभिजीत दिपके यांचा मोठा दावा; तिसरी चूक करु नका, सरकारला थेट इशारा.शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांना तपासुन उपचारा पुर्वी मयत घोषीत केले. या अपघात प्रकरणी एसटी बस चालक शिवाजी पांडुरंग निकम रा. पिराची कुरोली, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर याच्यावर हायगयीने, अविचाराने रस्त्याच्या परिस्थिती कडे दुर्लक्ष करून अपघातास कारणीभूत ठरल्या प्रकरणी जिजाबराव यादव पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादी नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास पोलीस हेडकॉन्स्टेबल अतुल क्षीरसागर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.