Mohol Traffic Rules: आषाढी वारीनंतर मोहोळ पोलिसांचा ॲक्शन मोड : रिक्षा चालकांना गणवेश अनिवार्य

मोहोळ : पंढरपूरची आषाढी वारी संपताच मोहोळ पोलीस ॲक्शन मोडवर आले असून, शहरातील मुख्य रस्ता, बस स्थानका शेजारील उड्डाण पुला खाली हार, फुले, फळे, विक्रेते यांनी रहदारीला अडथळा करू नये, तसेच रिक्षा चालकांनी ही गणवेश परिधान करावा अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशारा मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी दिला. .मंगळवार ता 28 रोजी मोहोळ पोलीस ठाण्यात शहरातील फळे, फुले, हार, बेकरी पदार्थ विक्रेते, रिक्षा चालक यांची संयुक्त बैठक आयोजित केली होती त्यावेळी पोलीस निरीक्षक पाटील मार्गदर्शन करीत होते..शहरातील उड्डाण पूल ते गवत्या मारुती चौक, पंढरपूर रोड या मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला फळे, फुले, हार व बेकरी पदार्थ विकणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांनी हातगाडी व स्टॉल लावले आहेत तसेच मोठ्या व्यापाऱ्यांनी रस्त्याच्या कडेला स्टॅन्ड बोर्ड लावले आहेत त्यामुळे रहदारीला मोठा अडथळा होत आहे, किरकोळ अपघातही होत आहेत..दरम्यान शहरात रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करणाऱ्यांची ही संख्या मोठी आहे, मात्र एकालाही शासनाने ठरवून दिलेला गणवेश नाही. तसेच प्रवाशां कडून जादा पैसे घेणे, क्षमते पेक्षा जादा प्रवासी बसविणे अशा तक्रारी पोलीस ठाण्यास प्राप्त झाल्या आहेत. रिक्षा पार्क करताना वाहतुकीला अडथळा होईल अशा पार्क करू नयेत, तसेच प्रवाशा कडून ज्यादा पैसे घेऊ नयेत अशाही सूचना यावेळी देण्यात आल्या. सूचनांचे पालन केल्यास कारवाई अटळ असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी वाहतूक शाखेचे अंमलदार सिद्धेश्वर बाबर, संजय नेमाणे, श्री दराडे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.