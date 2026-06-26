Solapur: कंटेनर मधुन एसी चोरणारी टोळी जेरबंद दहा लाखाचा मुद्देमाल जप्त

मोहोळ: मालवाहतूक करणाऱ्या कंटेनर मधून इलेक्ट्रिक साहित्याची चोरी करणारी टोळी निष्पन्न करण्यात पोलीसांना यश प्राप्त झाले असुन,त्यांच्या कडुन 10 लाख 50 हजार रुपयांचे एसी संच जप्त करण्यात आले. या संदर्भात मोहोळ पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे..जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय जगताप यांना सोलापूर जिल्हयात माला विषयी गुन्हयांची उकल करण्या कामी व "पाहिजे" फरारी आरोपी जेरबंद करण्या बाबत आदेशित केले होते. त्या नुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक जगताप यांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानदेव वाघ व त्यांच्या पथकास माला विषयी गुन्हयांची उकल व पाहिजे फरारी आरोपी जेरबंद करण्या बाबत सुचना दिल्या होत्या..IB ला मिळाले नवे बॉस! काश्मीरमध्ये मोठी जबाबदारी सांभाळलेले IPS महेश दीक्षित आता देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख.त्या प्रमाणे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वाघ व त्यांचे पथक माला विषयी गुन्हयाची उकल करण्या कामी मोहोळ येथील शिवाजी चौकातील ब्रिजखाली उपस्थीत होते. पथकातील पोलीस अंमलदार मोहन मनसावाले यांना त्यांच्या गोपनीय बातमीदारा मार्फत बातमी मिळाली की, टाकळी सिकंदर ता. मोहोळ येथील 03 इसम चोरीचे केलव्हीनेटर कंपनीचे ए.सी. संचाची विक्री करण्या करीता टाकळी सिकंदर येथील कारखाना वसाहत येथील दिपक साळुंके याच्या घरा समोरील पत्राशेड समोर उभे असल्या बाबत खात्रीशीर बातमी मिळाली. सदरची बातमी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय जगताप, (स्थानिक गुन्हे शाखा सोलापूर) ग्रामीण यांना कळविली. त्यांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानदेव वाघ यांना तात्काळ छापा कारवाई करण्या बाबत आदेश दिले..सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वाघ व त्यांचे पथक मोहोळ शहरातील शिवाजी चौकातील ब्रिज खालून माहिती मिळाल्या प्रमाणे टाकळी सिकंदर येथील कारखाना वसाहत येथील दिपक सोळूंके याच्या राहते घरा जवळ आले.तेथे बातमी प्रमाणे 03 इसम उभे असलेले दिसले. त्यांचा सपोनि वाघ यांना माहिती मिळाल्या प्रमाणे संशय आल्याने, त्यांना ताब्यात घेवून त्यांचे नांव व पत्ता विचारला असता ते उडवाउडवीची उत्तरे देवू लागले. त्यांना सपोनि ज्ञानदेव वाघ यांनी विश्वासात घेवून पोलीस असल्याचे सांगून त्यांना त्यांचे नांव व पत्ता विचारला. त्यांनी त्यांची नांवे दिपक बाबुलाल सोळूंके, वय 47 वर्षे, रा. कारखाना कॉलनी, टाकळी सिकंदर, शहाजी पठाण गायकवाड, 23 वर्षे, रा. टाकळी सिकंदर, प्रदिप रमेश चिंचकर, वय 26 वर्षे, रा. कारखाना कॉलनी, टाकळी सिकंदर, अशी असल्याचे सांगितले..Maharashtra ST News: शेतकरी कुटुंबांना लग्नसराईसाठी दारात एसटी! परिवहन मंत्र्यांची घोषणा; अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे परवाने रद्द करणार .त्यानंतर दिपक सोळूंके याचे घरास मोरील पत्राशेड मध्ये जावून पाहिले असता, मिळालेल्या बातमी प्रमाणे केलव्हीनेटर कंपनीचे 28 ए.सी. संच ठेवलेले दिसले.त्या ठिकाणी मिळून आलेल्या केलव्हीनेटर कंपनीचे ए.सी. मालकी हक्का बाबत त्यांच्या कडे विचारपूस केली असता, त्यांनी समाधान कारक उत्तरे दिली नसून ते उडवा उडवीचे उत्तरे देवू लागले. त्यांना विश्वासात घेवून चौकशी केली असता, त्यांनी 30 एप्रिल 2026 ते 01 मे 2026 दरम्यान अहमदनगर सुपा येथून कोची केरळ येथे मालवाहतूक करणाऱ्या पॅक बॉडी असलेल्या आयशर वाहनाच्या चालका बरोबर संगणमत करुन वाहनाच्या पाठी मागील सिल तोडून त्यातील 28 केलव्हीनेटर कंपनीचे ए.सी. आणले असून त्याचे कोणतेही मालकी हक्काबाबत योग्य व लायक पुरावे दिले नाही. त्यावरुन त्यांनी सदरचे केलव्हीनेटर कंपनीचे ए.सी. चोरुन किंवा लबाडीने मिळविले असल्या बाबत खात्री झाल्याने मोहोळ पोलीस ठाणे येथे गुरनं 629/2026 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 124 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ही कामगिरी पोलीस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलीस अधिक्षक विजय कबाडे यांच्या मार्गदर्शना खाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय जगताप यांच्या नेतृत्वा खाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानदेव वाघ, पोलीस उपनिरीक्षक ख्वाजा मुजावर, सहाय्यक फौजदार नारायण गोलेकर, धनाजी गाडे, पोलीस हेडकॉन्स्टेबल मोहन मनसावाले, पोलीस अंमलदार दिनेश पवार, अक्षय डोंगरे, ज्ञानेश्वर पाथरुट, जगदीश राठोड, प्रमोद शिंपाळे, योगेश जाधव, सतिष बुरकुल यांच्या पथकाने कामगिरी बजावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.