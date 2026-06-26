सोलापूर

Solapur: कंटेनर मधुन एसी चोरणारी टोळी जेरबंद दहा लाखाचा मुद्देमाल जप्त

Mohol Police Bust AC Theft Gang: सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ पोलिसांनी कंटेनरमधून एसी चोरी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करत 28 एसी संचांसह 10.50 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
Solapur

Solapur

esakal

प्रशांत पाटील
Updated on

मोहोळ: मालवाहतूक करणाऱ्या कंटेनर मधून इलेक्ट्रिक साहित्याची चोरी करणारी टोळी निष्पन्न करण्यात पोलीसांना यश प्राप्त झाले असुन,त्यांच्या कडुन 10 लाख 50 हजार रुपयांचे एसी संच जप्त करण्यात आले. या संदर्भात मोहोळ पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
police
mohol
Solapur
Theft