Diwali Celebration : ऑपरेशन पहाट; सोलापूर पोलिसांनी पारधी कुटुंबांसोबत साजरी केली दीपावली, शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

मोहोळ : सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या संकल्पनेतून सुरू असलेल्या 'ऑपरेशन पहाट" उपक्रमांतर्गत मोहोळ पोलीस ठाण्याच्या वतीने चिंचोली-काटी येथे पारधी समाजातील 115 कुटुंबां समवेत दीपावली सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून समाजातील कुटुंबांना दीपावली निमित्त फराळ व संसारोपयोगी साहित्याचे वाटप करण्यात आले..यावेळी आदिवासी पारधी समाजाचे अध्यक्ष मच्छिंद्र काळे यांच्या हस्ते पोलीस अधीक्षक कुलकर्णी यांना वृक्ष भेट देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमात उपस्थित पारधी समाजातील महिला, पुरुष आणि तरुणांना अधिक्षक.Crime News : नाशिकमध्ये विदेशी मद्याची तस्करी! स्कॉर्पिओ कारसह ६ लाखांचा मुद्देमाल सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात.कुलकर्णी यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी एकात्मिक प्रकल्प विकास आणि पारधी समाजासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती दिली. सुशिक्षित तरुणांना शिक्षणा नुसार रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पोलीस अधीक्षक कार्यालय स्तरावरून प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.महिलांसाठी शिलाई मशीन,पापड तयार करण्याचे यंत्र, पिठाची गिरणी या सारख्या सुविधा अनुदानावर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असून, सर्वांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले..या कार्यक्रमाला भांबेवाडी,नरखेड, चिंचोलीकाटी,भोयरे आदी भागातील पारधी समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल गजानन माळी,दयानंद हेंबाडे, संदीप सावंत,अमोल जगताप, श्री. डवले, स्वप्निल कुबेर तसेच आदिवासी पारधी संघटनेचे मच्छिंद्र काळे, जेऊर काळे यांच्या सह सुमारे 150 समाज बांधव उपस्थित होते..