Ganeshotsav Security : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ व शेटफळमध्ये पोलिसांचे पथसंचलन; गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले

मोहोळ : आगामी श्री गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने मोहोळ शहरातील बाजार पेठ परिसर तसेच महत्त्वाच्या चौकां मधुन पोलीसांनी पथसंचलन केले. हे पथसंचलन बस स्थानक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक,नगरपरिषद कार्यालय,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक,गवत्या मारुती चौक,सराफ गल्ली, बागवान गल्ली, आदर्श चौक,बुधवार पेठ,पोलीस ठाण्यात आले. .शेटफळ ता. मोहोळ येथे ही पथसंचलन करण्यात आले. गाव परिसरातील विविध ठिकाणची पोलिसा कडून पाहणी करण्यात आली. मोहोळ पोलीस ठाणे हद्दीत एकूण 167 सार्वजनिक गणेश मंडळ असून, त्यापैकी 44 गावांमध्ये एक गाव एक गणपती ही संकल्पना राबविण्यात आली. मोहोळ शहरात 37 सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळे आहेत. पोलीस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या संकल्पनेतून "दत्तक गणेश मंडळ" ही योजना राबविण्यात येणार आहे.पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना गणेश मंडळे दत्तक देण्यात आली असून सदरचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार हे श्री गणेशाच्या महाआरती वेळेस व गणेशोत्सव मंडळांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत. ग्राम सुरक्षा दलातील युवकांना रात्रीच्या वेळी सार्वजनिक मंडळ स्थापन केलेल्या ठिकाणी भेटी देण्या बाबत सूचना दिल्या आहेत. .पोलीस ठाणे हद्दीतील सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ साजरा करणाऱ्या गावांना भेटी देण्यात आल्या आहेत. गणेश उत्सवा दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी गुन्हेगारावर प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली आहे. गणेश उत्सवा दरम्यान 7 पोलीस अधिकारी, 50 पोलीस अंमलदार व 50 होमगार्ड कर्मचारी व एक स्ट्रायकिंग फोर्स असा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.