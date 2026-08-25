Mohol News : 'प्रेस' लिहिलेल्या वाहनावर मोहोळ पोलीस करणार कारवाई, डिजिटल फलकावर आता लिहावा लागणार कालावधी मोहोळ पोलिसांचा निर्णय

मोहोळ - मोहोळ शहरात अनेक नागरी समस्या आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वर्षानुवर्ष प्रशासनाकडे लेखी, तोंडी तक्रारी करूनही त्यावर ठोस उपाय योजना होत नाही, त्यासाठी नगरपरिषद, तहसील व राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन यांच्या सहकार्याने जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुरज जगताप यांच्या मार्गदर्शना खाली या समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी आता मोहोळ पोलिसांनी कंबर कसली असून, समजावून सांगून ही समजत नसेल तर थेट गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा मोहोळचे पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी दिला..या सर्व समस्यात पोलीस निरीक्षक पाटील यांनी रस्ते अपघातावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मोहोळ हा अपघाती परिसर म्हणून ओळखला जातो. मोहोळ शहरातून पालखी मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग व ग्रामीण मार्ग जातात. ठीक ठिकाणी मार्गदर्शक फलक नसल्याने पंढरपूर, सोलापूर, पुणे या ठिकाणाहून येणाऱ्या नवीन वाहन चालकांना आपण कुठून वळावे याचे मार्गदर्शक फलक नाहीत. तसेच अनेक ठिकाणी ब्रिंकर लाईट ही नाहीत. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी श्री रेड्डी यांच्याशी पोलीस निरीक्षक पाटील यांनी चर्चा करून वरील समस्या तातडीने सोडविण्याच्या सूचना दिल्या..मोहोळ शहरात डिजिटल फलकांचे पेव फुटले आहे. नेत्यांचे वाढदिवस, अभिनंदन आदी सह अन्य फलक मोठ्या प्रमाणात लावले जातात. किती जणांनी फलक लावण्या साठी नगरपरिषद, वैयक्तिक जागा मालक यांची लेखी परवानगी घेतली आहे याची ही पडताळणी होणार आहे. रस्त्याला तसेच वाहना ला अडथळा ठरतील असे फलक लावल्यास त्यावरही कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान सदर फलकावर तो किती कालावधी साठी असणार आहे याची तारीख घालणे बंधनकारक केले आहे..शहरात अनेक ठिकाणी विद्युत खांब रस्त्याच्या मधोमध आहेत. त्यामुळे मोठी दुर्घटना होऊ शकते. त्यासाठी महावितरण विभागाशी संपर्क साधून त्याबाबत उपाय योजना करण्याचे त्यांना सांगण्यात आले.शहरात व ग्रामीण भागात अनेक मोटार सायकल व चार चाकी वाहनावर 'प्रेस' लिहिलेले आढळून आले आहे. अशा वाहनातून बेकायदा वस्तूंची वाहतूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, तसेच अशा वाहनावर कारवाई करण्या साठी पोलीस ही संभ्रमतात. त्यासाठी ज्या वाहना वर प्रेस लिहिले आहे तो वाहन चालक व वाहन प्रेसच्या कुठल्या विभागाशी संबंधित आहे याची त्या त्या वृत्तपत्राच्या अधिकाऱ्या कडून पडताळणी करण्यात येणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.