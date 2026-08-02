Mohol Revenue Camp: मोहोळमध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; १७ स्टॉलमधून १६६७ नागरिकांना विविध शासकीय सेवांचा लाभ

मोहोळ : मोहोळ विधानसभा मतदार संघातील नागरिकांना विविध शासकीय योजना, सेवा, दाखले, प्रमाणपत्रे व मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने "छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर" रविवार ता 02 ऑगस्ट मोहोळ येथे आयोजित करण्यात आले. या शिबिरास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, एकूण 1हजार 667 लाभार्थ्यांनी विविध शासकीय सेवांचा लाभ घेतला असल्याची माहिती तहसीलदार सचीन मुळीक यांनी दिली..या कार्यक्रमासाठी माजी आमदार राजन पाटील,प्रांताधिकारी सचिन इथापे,तहसीलदार सचीन मुळीक,सभापती अस्लम चौधरी,गटनेते संजीव खिलारे, सतीश काळे,प्रमोद डोके, एजाज तलफदार, किशोर पवार, हेमंत गरड,यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थिती होते..शिबिरामध्ये नागरिकांच्या सोयी साठी एकुण 17 शासकीय विभागांचे स्टॉल उभारण्यात आले होते. महसूल विभागा सह विविध विभागांच्या योजना व सेवांचा लाभ नागरिकांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आला..या शिबीरात महसूल विभाग, भूमी अभिलेख, कृषी विभाग, आरोग्य विभाग, पंचायत समिती, पुरवठा विभाग, संजय गांधी योजना / इंदिरा गांधी योजना विभाग, नगर प्रशासन विभाग, पोलीस विभाग, शिक्षण विभाग, महावितरण विभाग, दुय्यम निबंधक कार्यालय, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, सहकार विभाग, बँकिंग सेवा, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ तसेच महिला व बालविकास विभाग यांच्या माध्यमातून विविध सेवा व योजनांची माहिती नागरिकांना देण्यात आली,तसेच अपंगांना किट वाटप करण्यात आले..या शिबिरात जिवंत 7/12 मोहीम, 7/12 व भूमी अभिलेख सेवा, उत्पन्न व जातीचे दाखले, आयुष्मान भारत कार्ड, आधार सेवा, अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेची ई-केवायसी, पंचायत समितीच्या घरकुल योजना, कृषी विभागाच्या विविध योजना, संजय गांधी व इंदिरा गांधी योजनेची माहिती, बस सवलतीच्या दरातील प्रवास कार्ड, विविध शासकीय अर्ज व दाखले आदी सेवांचा लाभ नागरिकांना देण्यात आला. विविध विभागांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांच्या अडचणी व तक्रारी जाणून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन केले..विविध 17 स्टॉलच्या माध्यमातून एकूण 1 हजार 667 लाभार्थ्यांना शासकीय सेवा व योजनांचा लाभ मिळाल्याने हे शिबिर नागरिकांसाठी उपयुक्त व लोकाभिमुख ठरले. “लोकाभिमुख प्रशासन, आपली सेवा... आपली बांधिलकी" या भावनेतून आयोजित करण्यात आलेल्या या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजना साठी सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच नागरिकांनी दिलेल्या सहकार्या।बद्दल मोहोळ तालुका प्रशासनाच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.