Mohol News : मोहोळ परिसरात होणाऱ्या अपघातांना जबाबदार कोण; वाहन चालवणाऱ्याची बेदरकारी की पालकांचं दुर्लक्ष!

मोहोळ : मोहोळ ते मंद्रूप या महामार्गावर नजीक पिंपरी शिवारात शुक्रवार ता 26 रोजी अपघात होऊन दोन शाळकरी विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला. या अपघाताला जबाबदार कोण? पालक की बेदरकारपणे वाहन चालवणारे चालक? अशी चर्चा आता मोहोळ शहरात सुरू झाली आहे. यावर तातडीने उपाय योजना झाली नाही तर आणखी किती बळी जातील याचा विचार न करणेच बरे. .शुक्रवार ता 26 रोजी इलेक्ट्रिक स्कुटीवर शाळेला मोहोळ ला येताना स्नेहा वाघमोडे व प्रज्ञा कोकाटे यांना आयशर टेम्पो ने धडक दिल्याने दोघींचा मृत्यू झाला. एकीचा जागेवरच तर दुसरीचा उपचारा दरम्यान. मोहोळ शहराच्या पंधरा ते वीस किलोमीटर अंतरावरून विद्यार्थी कोण एसटी बसने तर कोण स्वतःच्या दुचाकीवरून शाळेसाठी येतात. या विद्यार्थी विद्यार्थिनी मध्ये अनेक जण अठरा वर्षा खालील असतात. त्यांना वाहतुकीच्या नियमांचा गंध ही नसतो. अशा विद्यार्थ्यांच्या हातात पालक दुचाकी वाहन देतात ते कितपत योग्य आहे.. .मोहोळ ते मंद्रूप हा मार्ग शहरातून जाणारा अत्यंत लहान आहे. मात्र यावरून "हेवीवेट" वाहनांची मोठी वर्दळ असते, तीही भरधाव. रस्त्याच्या परिस्थितीचा व समोरून येणाऱ्या वाहनांचा कोणीही विचार करीत नाही. प्रत्येकाच्या डोक्यात आपले इच्छित स्थळ गाठणे एवढाच विचार असतो,व त्याच घाईत अपघात होतात. मोठी वाहने लहान वाहनांचा विचार करीत नाहीत. .असे अपघात टाळावयाचे असतील तर ग्रामीण भागातून चार ते पाच गावांना मिळून सकाळी मोहोळ ला येणारी व परत जाणारी बस गरजेची आहे, मात्र एसटी बसची संख्या अत्यंत कमी आहे. तर ज्या भागात अशा बसची जाण्या येण्याची व्यवस्था आहे त्या भागात अपघातांची संख्या कमी आहे. -----अपघात टाळण्यासाठी या उपाय योजना गरजेच्या---- पालकांनी कमी वयीन मुलांच्या हातात दुचाकी देऊ नये. पालकांनी पाल्याला शाळेत सोडण्यासाठी स्वतः यावे. वाहतुकीच्या नियमा बाबत शाळा महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मोहोळ बस स्थानक परिसरात शाळा सुटल्यानंतर अनेक विद्यार्थी विद्यार्थिनी घरी जाण्यासाठी मिळेल त्या वाहनाला हात करीत उभा असतात. त्या ठिकाणी मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे..शुक्रवारचा अपघात हा अत्यंत दुर्दैवी आहे. ज्या भागातून मोहोळला शाळेच्या वेळेत येण्यासाठी बसची व्यवस्था नाही त्या भागातील गावातून बस सुरू करण्या बाबत पालकमंत्री, आगार व्यवस्थापक व परिवहन मंत्री यांच्याशी संवाद साधून उपाय योजने बाबत पत्र देणार आहे. संजीव खिलारे---- सामाजिक कार्यकर्ते.