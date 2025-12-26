सोलापूर

Mohol News : मोहोळ परिसरात होणाऱ्या अपघातांना जबाबदार कोण; वाहन चालवणाऱ्याची बेदरकारी की पालकांचं दुर्लक्ष!

Accident Prevention : मोहोळ- मंद्रूप महामार्गावर भरधाव वाहनाने दोन शाळकरी विद्यार्थिनींचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. पालक आणि वाहकांची जबाबदारी याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Who is Responsible: Driver Negligence or Family Oversight

Who is Responsible: Driver Negligence or Family Oversight

Sakal

राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ : मोहोळ ते मंद्रूप या महामार्गावर नजीक पिंपरी शिवारात शुक्रवार ता 26 रोजी अपघात होऊन दोन शाळकरी विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला. या अपघाताला जबाबदार कोण? पालक की बेदरकारपणे वाहन चालवणारे चालक? अशी चर्चा आता मोहोळ शहरात सुरू झाली आहे. यावर तातडीने उपाय योजना झाली नाही तर आणखी किती बळी जातील याचा विचार न करणेच बरे.

Loading content, please wait...
accident
accident news
mohol
Solapur
road safety incidents

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com