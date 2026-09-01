सोलापूर

Solapur Crime : अपत्य न झाल्याच्या मानसिक तणावातून २८ वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन जीवन संपविले; मोहोळच्या नागनाथ गल्लीतील घटना

अपत्य न झाल्याच्या नैराश्यातून २८ वर्षीय विवाहितेची गळफास घेऊन जीवन संपविले; मोहोळ शहरातील नागनाथ गल्लीतील घटनेने परिसरात हळहळ
Lakhandur Crime

Solapur Crime

Sakal
राजकुमार शहा
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मोहोळ : अपत्य होत नसल्याच्या कारणावरुन नाराज होवून २८ वर्षीय विवाहितेने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना मोहोळ शहरातील नागनाथ गल्ली परिसरात दि. १ सप्टेंबर रोजी घडली .पुनम हनुमंत मोहिते असे आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचे नाव आहे.

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