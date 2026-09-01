Solapur Crime : अपत्य न झाल्याच्या मानसिक तणावातून २८ वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन जीवन संपविले; मोहोळच्या नागनाथ गल्लीतील घटना

मोहोळ : अपत्य होत नसल्याच्या कारणावरुन नाराज होवून २८ वर्षीय विवाहितेने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना मोहोळ शहरातील नागनाथ गल्ली परिसरात दि. १ सप्टेंबर रोजी घडली .पुनम हनुमंत मोहिते असे आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचे नाव आहे..याबाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हणुमंत नागनाथ मोहिते रा. नागनाथ गल्ली, मोहोळ हे पत्नी पूनम सोबत वरील ठिकाणी राहण्यास असून चालक म्हणून काम करून उपजीविका करीत आहेत. तर त्यांचे आई-वडील व लहान भाऊ शेतात वस्ती करुन राहण्यास आहेत. हनुमंत मोहिते यांचे लग्न पाच वर्षापूर्वी झाले होते.त्यांना मूलबाळ होत नसल्याने त्यांची पत्नी पुनम मानसिक तणावात राहत असे. दरम्यान दि. ०१ रोजी सकाळी ९.०० वाजता हनुमंत कामासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांची पत्नी पुनम ही घरीच होती. सायंकाळी ०४.३० वाचे सुमारास हनुमंत यांचे मालक यांनी सांगीतले की, मला आताच तुझ्या आईचा फोन आला असून तुझ्या पत्नीने राहत्या घरी गळफास घेतला आहे..त्यावेळी ते तात्काळ घरी गेले असता त्यांची पत्नी पूनम हिने राहत्या घरामध्ये नॉयलॉनच्या रस्सीने पत्र्याखालील लोखंडी पाईपला गळफास घेतल्याचे दिसले. त्यानंतर त्यांनी मोहोळ पोलीस ठाण्यास कळविले नंतर पोलीस आले. त्यांनी पुनम हिचा गळफास सोडवून तिला उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालय मोहोळ येथे दाखल केले असता, ती उपचारापूर्वीच मयत झाली असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. याप्रकरणी हणुमंत मोहिते यांनी मोहोळ पोलीस ठाण्यात खबर दिली असून त्यानुसार पोलिसात नोंद करण्यात आली आहे अधिक तपास पोलीस हेडकॉन्स्टेबल एच. सी. माने करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.