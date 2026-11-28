मोहोळ : बागवान नगर (मोहोळ)येथे राहणाऱ्या श्रीमती अश्वीनी अनील कोळी यांची पाच ग्रॅम वजनाची बोरमाळ पर्समध्ये ठेवलेली होती. मोहोळ- पंढरपूर रोड वरील एका कोल्ड्रिंक्स दुकाना समोर अनावधानाने ती पडली होती. ती बोरमाळ राज विकास शिरसाट, अभिषेक किरण बनसोडे, रविराज गणेश गायकवाड सर्व रा दत्तनगर मोहोळ हे विद्यार्थी चहा पिण्यासाठी चंद्रमौळी गणेश मंदिराकडे जात असताना त्यांना बोरमाळ असलेले पॉकेट दिसले. .सदर पॉकेटात सोने असल्याचे पाहून त्यांनी सदरचे सोन्यासह पाकीट मोहोळ पोलीस ठाण्यात येथे आणून दिले. मोहोळ पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिका-यांनी संबंधीत महिलेशी संपर्क साधला असता शुक्रवार ता 27 रोजी सायंकाळी 06/30 वाजता मोहोळ बस स्थानक ते चंद्रमौळी गणपती या एक किलोमीटर अंतरा दरम्यान पॉकिटात.असलेली बोरमाळ पडली असल्या बाबत महीलेने सांगितले. त्याची खात्री करून सदरची 62 हजार रुपये किमतीची बोरमाळ आहे त्या परिस्थितीत महिलेला परत दिली. मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक आकाश शेळके, गोपनीय विभागाचे गजानन माळी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वीरभद्र उपासे व अन्य पोलीस कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रामाणिक पणाचे कौतुक केले व त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.