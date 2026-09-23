Mohol News : अखेर मोहोळ तालुका पंढरपुर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जोडला; सर्व पक्षीय संघर्ष अटळ

मोहोळ - मोहोळ तालुक्यातील 78 ग्रामपंचायती, मोहोळ नगरपरिषद,अनगर नगरपंचायत व मोहोळ तालुक्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्या यांचे ठराव देऊनही त्याला केराची टोपली दाखवत, अखेर मोहोळ तालुका पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जोडला आहे.यामुळे तालुका वाशिया मधून मोठी नाराजी व्यक्त होत आहे, तर तेवढाच तीव्र संतापही व्यक्त होत आहे. 'शासन सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी की गैरसोयीसाठी' अशी चर्चा आता तालुक्यात सुरू झाली आहे. दरम्यान माजी आमदार राजन पाटील यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पंढरपूर येथे नव्याने निर्मिती केली आहे. या कार्यालयाला जिल्ह्यातील सात तालुके जोडले आहेत. त्यात मोहोळ चा समावेश आहे. मोहोळ ते पंढरपूर हे अंतर 40 किलोमीटर आहे, तर मोहोळ ते सोलापूर हे अंतर 32 किलोमीटर आहे.आज ही मोहोळ शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागाची नाळ सोलापूरशी जोडली आहे. मोहोळ तालुक्याचे दैनंदिन व्यवहार, इतर शासकीय कामे, शिक्षण, आरोग्य, व्यापार, कृषी मालाचे बाजारपेठ ही प्रामुख्याने सोलापूरशी जोडलेली आहे..पंढरपूर परिसरातील ठराविक गावे वगळता, इतर गावांना पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय अत्यंत गैरसोयीचे आहे. पंढरपुरला 40 किलोमीटर अंतर जाऊन फक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयातीलच काम होणार आहे, तर सोलापूरला 32 किलोमीटर जाऊन अनेक कामे होणार आहेत. दरम्यान या निर्णया विरोधात हरकती दाखल करण्यासाठी 9 जुलै ही अंतिम मुदत होती.त्या मुदतीत तालुका वाशीयांनी वरील प्रमाणे हरकतीही दाखल केल्या, मात्र त्याचा कुठेही विचार केला गेल्याचे दिसत नाही. दरम्यान मोहोळ तालुका पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयास जोडल्यास आम्ही तीव्र संघर्ष करू असा. इशारा माजी आमदार राजन पाटील यांनी दिला होता, त्यामुळे आता त्यांच्या भूमिके कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..प्रतिक्रिया -या संदर्भात येत्या 4 तारखे ला मोहोळ येथे सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्या बैठकीत पुढील रणनीती ठरविण्यात येणार आहे. अनगर अप्पर तहसील कार्यालया प्रमाणेच या निर्णया विरोधातही संघर्ष करावा लागणार आहे. सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. काटी-चिंचोली, सावळेश्वर, या गावातील लोकांना पंढरपूरला येण्यासाठी किती गैरसोयीचे आहे. त्यामुळे तालुक्याला पुन्हा संघर्षाला सामोरे जावे लागणार आहे.- चरणराज चवरे, जिल्हाप्रमुख शिवसेना, तथा जिल्हा परिषद सदस्य..तालुक्यातील नागरीकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जोडलेला मोहोळ तालुका रद्द करावा यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री यांना भेटणार आहोत.- राजन पाटील, माजी आमदार, मोहोळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.