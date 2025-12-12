सोलापूर

Mohol Flood Compensation : मोहोळतील पुरग्रस्त भरपाईत धांदल; आमदार राजू खरे यांची अधिवेशनात जोरदार तक्रार!

Winter Session : मोहोळ तालुक्यातील महापुरानंतर भरपाई वितरणात मोठा गैरप्रकार समोर आला असून आमदार राजू खरे यांनी विधिमंडळात गंभीर तक्रार केली. शेतकऱ्यांचे फेरपंचनामे करून योग्य भरपाई द्यावी, अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे.
MLA Raju Khare Exposes Massive Irregularities in Flood Compensation

राजकुमार शहा
मोहोळ : सप्टेंबर मध्ये मोहोळ तालुक्यातील सीना नदीला आलेल्या महापुरा मुळे ज्या शेतकऱ्यांचे कुठलेही नुकसान झाले नाही अशा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळाली, मात्र ज्या शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पासून वंचित ठेवले आहे. हे प्रकार ज्या तलाठी व ग्रामसेवक या सरकारी बाबुंनी केले त्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे अशी गंभीर तक्रार मोहोळचे आमदार राजू खरे यांनी सध्या सुरू असलेल्या नागपूर येथील विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात केली.त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.या प्रकरणी दोषी असणाऱ्या सरकारी बाबुंची पाचावर धारण बसली आहे.

