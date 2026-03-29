Mohol Teachers Felicitation: मोहोळ तालुक्यातील १९ शिक्षकांना तालुकास्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर; उद्या श्रीक्षेत्र वडवळ येथे मान्यवरांच्या हस्ते वितरण

मोहोळ : मोहोळ तालुक्यातील 19 शिक्षकांना सन 2025/26 सालाचा "तालुकास्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार" जाहीर झाले असून, या पुरस्कारांचे वितरण सोमवार ता 30 रोजी मान्यवरांच्या हस्ते श्रीक्षेत्र वडवळ ता मोहोळ येथे केले जाणार असल्याची माहिती गटशिक्षणाधिकारी अविचल महाडिक यांनी दिली. .मोहोळ तालुक्यात एकूण 15 केंद्र शाळा आहेत. मोहोळ तालुका शैक्षणिक क्षेत्रात सोलापूर जिल्ह्यात वरच्या क्रमांकावर आहे. मोहोळ तालुक्यातील अनेक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेने नवनवीन उपक्रम राबविले आहेत, त्याचा स्वीकार संपूर्ण जिल्ह्याने केला आहे. या पुरस्कारात शिक्षकां बरोबरच एक दिव्यांग शिक्षक, एक केंद्रप्रमुख, एक मुख्याध्यापक व एक कार्यालयीन प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. पुरस्कार प्राप्त शिक्षकाने वर्षभर केलेल्या त्याच्या कार्याचे मूल्यमापन केले जाते.त्यात जवाहर नवोदय विद्यालयाचे विद्यार्थी पात्र असणे, शिष्यवृत्ती, क्रीडा स्पर्धातील यश अन्य निकषाचे मुल्यमापन केले जाते व शिक्षकाची निवड केली जाते..पुरस्कार प्राप्त शिक्षक पुढील प्रमाणेमहेशकुमार काटकर मोहोळ, श्रीमती सीमा स्वामी ढगे वस्ती, अश्विनी मोहिते तामडाग, राजश्री कुलकर्णी गलंदवाडी, अच्युत ढवण खंडोबाची वाडी, राजकुमार वसेकर पापरी, अजित भांगे शेटफळ, संतोष आवारे जाधव वस्ती, मधुकर जाधव सय्यद वरवडे, सुरज सुरवसे मोरवंची, संतोष राऊत साबळेवाडी, शशिकांत नरूटे कुरकुजी पाटील वस्ती, विशाल शिरसाट पीरटाकळी, रेखा मगर इंचगाव, निर्मला केदारलिंगे जगताप वस्ती, हरी कोळेकर मलिकवाडी, परविन पाटील बेगमपूर, तानाजी देशमुख गट साधन केंद्र मोहोळ, भीमु धेनु राठोड कामती.या कार्यक्रमासाठी आमदार राजू खरे, सभापती असलम चौधरी, उपसभापती उल्का पाटील,गटशिक्षणाधिकारी अविचल महाडिक सर्व जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य उपस्थित राहणार आहेत.