सोलापूर

Solapur Mohol Protest: मोहोळ तालुका पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जोडण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध; माजी आमदारांचा रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा

मोहोळ तालुका पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जोडण्याच्या निर्णयाविरोधात माजी आमदार, ग्रामपंचायती व सहकारी संस्थांचा एकमुखी विरोध; रस्त्यावर उतरून संघर्षाचा इशारा
Strong opposition has erupted against the proposal to attach Mohol taluka to the Pandharpur Additional Collector Office.

Strong opposition has erupted against the proposal to attach Mohol taluka to the Pandharpur Additional Collector Office.

Sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ : पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मोहोळ तालुका जोडण्याचा मुद्दा आता पेटला असून, भाजपाचे नेते माजी आमदार राजन पाटील यांनी या प्रश्नी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान तालुक्यातील ग्रामपंचायती, विविध सहकारी सोसायटया या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी त्यांचे ठराव संकलीत करून, हरकतीच्या माध्यमातून दाखल करण्यात येणार असून, राजकारण विरहित सर्वांनी ठराव द्यावेत असे आवाहन माजी आमदार पाटील यांनी केले. त्यामुळे या मुद्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

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