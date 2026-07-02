Solapur Mohol Protest: मोहोळ तालुका पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जोडण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध; माजी आमदारांचा रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा

मोहोळ : पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मोहोळ तालुका जोडण्याचा मुद्दा आता पेटला असून, भाजपाचे नेते माजी आमदार राजन पाटील यांनी या प्रश्नी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान तालुक्यातील ग्रामपंचायती, विविध सहकारी सोसायटया या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी त्यांचे ठराव संकलीत करून, हरकतीच्या माध्यमातून दाखल करण्यात येणार असून, राजकारण विरहित सर्वांनी ठराव द्यावेत असे आवाहन माजी आमदार पाटील यांनी केले. त्यामुळे या मुद्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. .पंढरपूर येथे नव्याने अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर झाले आहे. या कार्यालयाला माळशिरस, माढा, सांगोला, करमाळा, मंगळवेढा व मोहोळ हे सात तालुके जोडण्याचा शासनाने घाट घातला आहे. दरम्यान मोहोळ वगळता इतर तालुक्यांना पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय जरी सोयीचे असले तरी मोहोळला ते अत्यंत गैरसोयीचे आहे. कारण मोहोळ तालुका हा सोलापूरशी निगडित असून, दैनंदिन व्यवहार, रुग्णालयाची कामे, शैक्षणिक कामे, व्यापाऱ्यांची खरेदी विक्री, शेतकरी उत्पादित माल विक्री यासाठी सोलापुरच सोयीस्कर आहे..दरम्यान मोहोळ तालुक्यातील काही गावे वगळली तर इतर गावांना पंढरपूरला जाणे-येणे गैरसोयीचे आहे. त्यासाठी तालुक्यातून या निर्णया बाबत सर्वसामान्यात तीव्र नाराजी आहे. दरम्यान 9 जुलै पर्यंत या निर्णया संदर्भात हरकती द्यावयाची मुदत 9 जुलै पर्यंत आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांनी या संदर्भात हरकती नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..मोहोळ तालुका हा पंढरपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जोडण्याच्या निर्णयाला आमचा तीव्र विरोध आहे. या प्रश्नी आम्ही शिष्टमंडळ घेऊन पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री यांना भेटून भौगोलिक व वस्तुस्थिती कथन करणार आहोत. आमची मागणी मान्य झाली नाही तर मात्र या प्रश्नी तीव्र संघर्ष करू. राजन पाटील, भाजप नेते तथा माजी आमदार. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने विचार केला तर मोहोळ तालुका हा पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जोडण्याचा निर्णय चुकीचाच आहे. सोलापूर हे जिल्ह्याचे ठिकाण आहे. अनेक शेतकऱ्यांची व सर्वसामान्यांची मुले, मुली सोलापूर येथे शिक्षण घेतात. तसेच शेतकरी उत्पादित माल विक्री साठीही सोलापूर सोयीस्कर आहे. तसेच अनेकांचे रुग्णालयांचे प्रश्न या सर्व बाबींचा विचार करून हा निर्णय रद्द करण्यात यावा. चरणराज चवरे, जिल्हा परिषद सदस्य तथा जिल्हा प्रमुख शिंदे सेना..मोहोळ तालुक्या साठी पंढरपूर हे गैरसोयीचे आहे. मोहोळ तालुक्यातील 75 टक्के भाग हा सोलापूरची निगडित आहे. मोहोळ तालुक्यातील ग्रामीण भागाचे अनेक रस्ते, महामार्ग, पालखी मार्गाशी जोडले आहेत. पंढरपूर हे मोठे तीर्थक्षेत्र असल्याने कायम त्या ठिकाणी गर्दी असते. त्यासाठी सर्वसामान्याला जाणे येणे गैरसोयीचे आहे. या संदर्भात खासदार प्रणिती शिंदे यांच्याशी पत्रव्यवहार झाला असून त्यांचाही या निर्णयाला तीव्र विरोध आहे. सामाजिक संस्था, सहकारी संस्था, व अन्य नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात या प्रश्नी हरकती नोंदवाव्यात.सुलेमान तांबोळी, तालुका अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.