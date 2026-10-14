Mohol Water Scarcity : पिण्याच्या पाण्यासाठी व चाऱ्यासाठी मोहोळ तालुका त्रासला; खंडाळी ग्रामस्थांचे उपोषण सुरू

मोहोळ - आष्टी उपसा सिंचन योजनेतून खंडाळी गावासाठी तातडीने पाणी सोडावे, खंडाळी गावातील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे तातडीने भरून द्यावेत. आष्टी उपसा सिंचन योजनेच्या डाव्या कालव्या वरील चारही अपूर्ण मायनर ची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. यासह अन्य मागण्यासाठी खंडाळी पंचायत समिती गणाचे सदस्य गणेश मुळे यांच्या नेतृत्वाखाली खंडाळी ग्रामस्थांनी ग्रामदैवत सोनामाई माता मंदिरा समोर बुधवार ता. 14 ऑक्टोबर पासुन बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी पाण्यासाठी आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे..खंडाळी येथे सध्या पावसा अभावी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्या सोबतच शेती साठी, जनावरांसाठी पाणी व वैरणीचा प्रश्न दिवसें दिवस गंभीर होत चालला आहे. पाणी उपलब्ध नसल्या मुळे शेतकरी व पशुपालक मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत.गावासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या आष्टी उपसा सिंचन योजनेच्या डाव्या कालव्या वरील चारही मायनरची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत.ही कामे पूर्ण झाली असती तर गावातील पाणी टंचाई कमी होण्यास तसेच जनावरासाठी पाणी व वैरण उपलब्ध होण्यास मोठी मदत झाली असती. मात्र अनेक वर्षा पासून या कामाकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले नसल्याने ग्रामस्थांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे..ता. 8 ऑक्टोबर रोजी खंडाळी येथे झालेल्या विशेष ग्रामसभेत गावाच्या पाणी प्रश्नावर चर्चा करून संबंधित विभागाने तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तरी देखील ग्रामस्थांच्या मागण्यावर ठोस कार्यवाही झाली नसल्याने ग्रामस्थांच्या हितासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे भाग पडले असल्याचे सदस्य मुळे यांनी सांगितले.आंदोलनात पंचायत समिती सदस्य गणेश मुळे, शामराव शिरसट, शंकर श्रीखंडे, नेताजी मुळे, महादेव पाटील, गहिनीनाथ मुळे, सचिन बाबर यांच्या सह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. जो पर्यंत ठोस निर्णयाचे आश्वासन मिळत नाही तो पर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचे मुळे यांनी सांगितले..या आहेत मागण्या -आष्टी उपसा सिंचन योजनेतून खंडाळी साठी तातडीने पाणी सोडण्यात यावे.खंडाळीतील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे भरून द्यावेत.आष्टी उपसा सिंचन योजनेच्या डाव्या कालव्या वरील चारही अपूर्ण मायनरची कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत.चार ही मायनर ची कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागाने निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी तसे लेखी आश्वासन मिळावे.गावातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात.जनावरांसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच चाऱ्यासाठी तातडीने नियोजन करावे. .प्रतिक्रिया -पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कालच कळविले आहे, त्यांना तातडीने उपाय योजना करण्याची सूचना दिली आहे.- सचिन मुळीक, तहसीलदार मोहोळखंडाळीच्या आंदोलनाची माहिती मिळाली. येत्या दोन दिवसात तातडीने उपाय योजना करतो व पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावतो.- शैलेश पवार, सहाय्यक अभियंता पाटबंधारे विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.