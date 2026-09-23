Mohol News : मोहोळ तालुक्यातील मंदिरातील वाढत्या चोऱ्या संदर्भात पोलीस सतर्क; व्यवस्थापक पुजारी व ट्रस्टी यांच्या तातडीच्या बैठकीचे आयोजन, अकरा सूचनांचे पालन करण्याची सूचना

राजकुमार शहामोहोळ - मोहोळ तालुक्यातील विविध गावातील मंदिरातील सोन्या-चांदीच्या मूर्ती इतर ऐवज चोऱ्यांच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, चोरट्यानी पोलिसां समोर आव्हान उभे केले आहे. या चोऱ्या रोखण्या साठी मोहोळ पोलीस सतर्क झाले असून, बुधवारी तालुक्यातील मंदिरांचे पुजारी, व्यवस्थापक, व ट्रस्टी यांच्या तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात अकरा सूचनांचे पालन करण्याची सूचना संबंधितांना देण्यात आल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी दिली..या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, चोरट्यानी तालुक्यातील विविध गावातील मुख्य व मोठया मंदीरांना "लक्ष" केले आहे. रात्री सुमारे एक ते चार वाजण्याच्या वेळेत चोरटे आपला हात साफ करतात. त्यात मंदिरातील सोन्या-चांदीच्या मुर्त्या, विविध अलंकार, दानपेट्या,त्यातील रक्कम यावर डल्ला मारतात. मंदिराच्या सुरक्षेत पुजारी, व्यवस्थापक यांचा सहभाग असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्या साठी मंदिर सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस निरीक्षक पाटील यांनी संबंधितांना पुढील प्रमाणे सूचना दिल्या आहेत..मंदीर सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, बसविले असल्यास सीसीटीव्ही फुटेज वेळोवेळी तपासावेत, कॅमेरे अध्यावत ठेवावेत,मंदीर परिसरात सुरक्षेसाठी पुरेशा व प्रखर प्रकाशाची व्यवस्था करावी,प्रवेश व्दारावर तपासणी यंत्रणा कार्यरत ठेवावी, संशयास्पद व्यक्ती आढळल्यास त्वरित पोलीस ठाण्यात कळवावे,मुख्य गाभा-यास मजबूत लोखंडी ग्रील करण्यात यावेत,मंदीर सुरक्षेच्या दृष्टीने दिवसा व रात्री सुरक्षा रक्षक नेमावेत,मंदीरातील मौल्यवान वस्तु दिवसा उत्सवाचे वेळेत मंदीरात आणल्यास सुरक्षेची काळजी घ्यावी, रात्रीचे मौल्यवान वस्तु किंवा मुर्ती बँकेत अगर सुरक्षीत ठिकाणी ठेवाव्यात,यात्रा उत्सवाच्या दरम्यान पोलीस प्रशासना कडून देण्यात आलेले सुचनांचे पालन करावे,एखादी अनोळखी संशयीत व्यक्ती विनाकारण वारंवार गावात येत असेल, रेंगाळत थांबली असेल तर तात्काळ पोलीस ठाण्याला कळवावे,दान पेटया/दानपात्रात मोठया प्रमाणात रक्कम ठेवु नये, सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाय योजनांची तात्काळ अंमल बजावणी करावी,जेणे करून अनुचित प्रकार घडणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी,मंदीराच्या परिसरात सीसीटिव्ही लावून घ्यावेत, मंदीरा मध्ये येणारे सर्व प्रवेश लोखंडी दरवाजे मजबूत करून घ्यावेत,मंदीरात सायरन व्यवस्था कार्यान्वीत करावी, मंदीर परिसरात प्रखर प्रकाशाची व्यवस्था करावी. .दरम्यान, आपत्कालीन परिस्थीतीत 112 व 02189/232233 या क्रमांका वर संपर्क साधावा. यावेळी पोलीस ठाण्यातील सर्व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, बीट अंमलदार, गोपनीय विभागाचे अंमलदार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.