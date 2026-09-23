सोलापूर

Mohol News : मोहोळ तालुक्यातील मंदिरातील वाढत्या चोऱ्या संदर्भात पोलीस सतर्क; व्यवस्थापक पुजारी व ट्रस्टी यांच्या तातडीच्या बैठकीचे आयोजन, अकरा सूचनांचे पालन करण्याची सूचना

मोहोळ तालुक्यातील विविध गावातील मंदिरातील सोन्या-चांदीच्या मूर्ती इतर ऐवज चोऱ्यांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
mohol police pujari trusti meeting

mohol police pujari trusti meeting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजकुमार शहा

मोहोळ - मोहोळ तालुक्यातील विविध गावातील मंदिरातील सोन्या-चांदीच्या मूर्ती इतर ऐवज चोऱ्यांच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, चोरट्यानी पोलिसां समोर आव्हान उभे केले आहे. या चोऱ्या रोखण्या साठी मोहोळ पोलीस सतर्क झाले असून, बुधवारी तालुक्यातील मंदिरांचे पुजारी, व्यवस्थापक, व ट्रस्टी यांच्या तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात अकरा सूचनांचे पालन करण्याची सूचना संबंधितांना देण्यात आल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी दिली.

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