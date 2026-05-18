Ujani Canal Death : मोहोळमध्ये उजनीच्या कालव्यात पोहण्याचा बेत बेतला जीवावर; बेपत्ता दोन्ही कारागिरांचे मृतदेह तरंगताना आढळले, परिसरात खळबळ

मोहोळ : ढोकबाभूळगाव (ता. मोहोळ) येथील उजनीच्या डाव्या कालव्यात पोहण्यासाठी गेलेले फरशी बसविणारे कारागीर शनिवारी (ता. १६) वाहून गेले होते. अखेर रविवारी (ता. १७) त्यांचे मृतदेह कालव्याच्या पाण्यावर तरंगताना आढळून (Ujani left canal drowning incident in Mohol) आले. पोलिस प्रशासनाने व गावकऱ्यांच्या मदतीने ते मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यात आले. उत्तरीय तपासणीनंतर ते त्यांच्या मूळ गावी पाठवल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी दिली..शनिवारी दुपारी अडीच वाजता ढोकबाभूळगाव येथे कारागीर शशिकांत रोहिदास चोपडा व बाबूलाल हेमराज चोपडा (दोघे रा. खेतडा, राजस्थान) हे चौधरी वस्तीजवळील उजनी डाव्या कालव्यात अन्य दोघा साथीदारांसमवेत पोहण्यासाठी गेले. कालव्याच्या खोलीचा अंदाज दोघांनाही आला नाही. ते वाहून गेले होते..काल रात्री उशिरापर्यंत त्यांचा शोध लागला नव्हता. रविवारी सकाळी जीवरक्षक पथक येणार होते. मात्र, सकाळी साडेसहाच्या सुमारास काही नागरिकांना एकाचा मृतदेह पाण्यावर फुगून तरंगताना आढळून आला, तर दुसऱ्याचा आठ वाजता फुगून वर येऊन तरंगताना आढळला..गावकरी व पोलिस पाटलांनी स्थानिकांच्या मदतीने मृतदेह पाण्याबाहेर काढून उत्तरीय तपासणीसाठी मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठविले. त्यानंतर ते दोन मृतदेह पोलिस प्रशासनाने त्यांच्या मूळ गावी पाठवले. या घटनेची नोंद मोहोळ पोलिसात झाली आहे.