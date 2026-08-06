Farmer Electrocuted: मोहोळ तालुक्यातील वडवळ येथे शेतातील मोटार सुरू करताना ३२ वर्षीय शेतकऱ्याचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू

मोहोळ : शेतातील पाण्याची इलेक्ट्रीक मोटार चालु करण्यासाठी गेलेल्या ३२ वर्षीय शेतकऱ्याला विद्युत प्रवाहाचा धक्का लागल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना दि. ५ ऑगस्ट रोजी सांय. ७ वा. सुमारास मोहोळ तालुक्यातील वडवळ येथे घडली .सोमनाथ कांतीलाल मोरे असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे..याबाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमनाथ मोरे हा वडवळ तालुका मोहोळ येथे कुटुंबा समावेत राहण्यास होता. शेती करून कुटुंबाची उपजिका करीत होता .गेल्या ७ वर्षांपासुन तो संजय मोरे यांची शेती करत आहे. कुटुंबातील सर्वजण त्यांच्या शेतातील वस्तीवरच राहण्यास आहेत. .दि. ५ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ७ वा. च्या सुमारास शेतातील पाण्याची मोटार चालू करण्यासाठी शेतात गेला होता, त्यानंतर बराच वेळ तो परत आला नाही म्हणून त्याची पत्नी काजल ही त्याला बघण्यासाठी शेतातील विहीरीवर गेली. त्यावेळी विहीरीच्या शेजारी असलेली इलेक्ट्रीक मोटारच्या पेटीच्या खाली तो पडलेला दिसला. त्यावेळी काजल या ओरडत वस्तीकडे गेल्या व घडल्या प्रकाराबाबत कुटुंबातील इतर सदस्यांना माहीती दिली. .त्यावेळी सर्वजण शेतातील विहीरीकडे गेले. त्या ठिकाणी इलेक्ट्रीक मोटारच्या पेटीच्या खाली सोमनाथ हा बेशुध्द अवस्थेत पडलेला दिसला. त्याला इतर लोकांच्या मदतीने खाजगी वाहनाने उपचाराकरिता ग्रामीण रुग्णालय मोहोळ येथे आणले असता तेथील डॉक्टरांनी सोमनाथ मोरे याचा उपचारापुर्वीच मृत्यु झाल्याचे सांगितले. त्यानुसार सोमनाथचा भाऊ रविंद्र कांतीलाल मोरे यांनी मोहोळ पोलीस ठाण्यात घटनेची खबर दिली असुन अधिक तपास मोहोळ पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.