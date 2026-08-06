सोलापूर

Farmer Electrocuted: मोहोळ तालुक्यातील वडवळ येथे शेतातील मोटार सुरू करताना ३२ वर्षीय शेतकऱ्याचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू

शेतातील पाण्याची मोटार सुरू करताना वडवळ येथील ३२ वर्षीय शेतकऱ्याचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; पत्नीला विहिरीजवळ बेशुद्ध अवस्थेत आढळला
A 32-year-old farmer, Somnath More, died after suffering an electric shock while attempting to start a water pump in his farm at Vadaval village in Solapur's Mohol taluka.

A 32-year-old farmer, Somnath More, died after suffering an electric shock while attempting to start a water pump in his farm at Vadaval village in Solapur's Mohol taluka.

Sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ : शेतातील पाण्याची इलेक्ट्रीक मोटार चालु करण्यासाठी गेलेल्या ३२ वर्षीय शेतकऱ्याला विद्युत प्रवाहाचा धक्का लागल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना दि. ५ ऑगस्ट रोजी सांय. ७ वा. सुमारास मोहोळ तालुक्यातील वडवळ येथे घडली .सोमनाथ कांतीलाल मोरे असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे.

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