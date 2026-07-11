सोलापूर

Solapur: पत्नीच्या भांडणाला व तिच्या प्रियकराच्या त्रासाला कंटाळून एका 26 वर्षीय युवकाने राहत्या घरी घेतला गळफास मोहोळ तालुक्यातील यावली येथील घटना

Police Book Wife and Alleged Lover: मोहोळ तालुक्यातील यावली येथे २६ वर्षीय तरुणाने जीव घेतल्याप्रकरणी पत्नी आणि तिच्या कथित प्रियकराविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Solapur

Solapur

esakal

प्रशांत पाटील
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राजकुमार शहा

पत्नीच्या प्रेम संबंधा मुळे तिच्या बरोबर होणाऱ्या सततच्या भांडणाला व तिच्या कडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून, तसेच तिच्या प्रियकराच्या त्रासाला कंटाळून एका 26 वर्षीय युवकाने राहत्या. घरी लोखंडी पाईपला दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना ता 7 ते 8 जुलै च्या दरम्यान रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास घडली.या संदर्भात पत्नी व तिचा प्रियकर या दोघा विरोधात ता 10 जुलै रोजी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल झाला आहे. संजय राजाराम राऊत वय 26 रा यावली ता मोहोळ असे मृताचे नाव आहे. तर स्नेहल संजय राऊत व सौरभ सदाशिव शिंदे दोघे रा कोंडी ता उत्तर सोलापूर असे गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.

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