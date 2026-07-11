Solapur: पत्नीच्या भांडणाला व तिच्या प्रियकराच्या त्रासाला कंटाळून एका 26 वर्षीय युवकाने राहत्या घरी घेतला गळफास मोहोळ तालुक्यातील यावली येथील घटना

राजकुमार शहापत्नीच्या प्रेम संबंधा मुळे तिच्या बरोबर होणाऱ्या सततच्या भांडणाला व तिच्या कडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून, तसेच तिच्या प्रियकराच्या त्रासाला कंटाळून एका 26 वर्षीय युवकाने राहत्या. घरी लोखंडी पाईपला दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना ता 7 ते 8 जुलै च्या दरम्यान रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास घडली.या संदर्भात पत्नी व तिचा प्रियकर या दोघा विरोधात ता 10 जुलै रोजी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल झाला आहे. संजय राजाराम राऊत वय 26 रा यावली ता मोहोळ असे मृताचे नाव आहे. तर स्नेहल संजय राऊत व सौरभ सदाशिव शिंदे दोघे रा कोंडी ता उत्तर सोलापूर असे गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. .या संदर्भात मोहोळ पोलिसां कडून मिळालेल्या माहिती नुसार, मृत संजय याचा विवाह नवनाथ गुंडू ननवरे रा दहिटणे यांची मुलगी स्नेहल हिच्या बरोबर झाला होता. विवाहा नंतर स्नेहल हिचे तिच्या आत्याचा मुलगा सौरभ शिंदे यांच्याशी प्रेम संबंध होते. त्यातूनच स्नेहल ही पती संजयला मानसिक त्रास देत होती, वारंवार भांडत होती. तसेच स्नेहलचा प्रियकर सौरभ शिंदे याच्या कडूनही संजयला त्रास होत होता..Pune: घोडनदीच्या पुराचा फटका! देवगाव-पिंपरखेड पुलाचे कठडे तुटले; विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात.दरम्यान स्नेहल ही विवाह झाल्या पासुन पती संजय याच्याशी फारशी बोलत नव्हती, ती सारखी रुसून बसत होती. ती पती संजय बरोबर सारखेच भांडत होती. मी सौरभ बरोबरच राहणार आहे, त्याचे व माझे प्रेम संबंध आहेत तू मला सोडून दे असे सांगून वारंवार भांडत होती..दरम्यान ही घटना संजयने आई-वडिलांना सांगितली. त्यांनी ही स्नेहलला समजावून सांगितले पण तिच्या फरक पडला नाही. त्यामुळे संजय खचला होता. घटने दिवशी सर्वांनी जेवण केल्या नंतर सर्वजण आपापल्या खोलीत झोपले, संजय ही त्याच्या खोलीत झोपला. सकाळी संजय चे आई-वडील पहाटे उठल्यावर नियमीतची त्यांची कामे केल्यावर मुलगा संजय अद्याप का उठला नाही म्हणून आईने दरवाजा उघडून पाहिले असता ती घाबरली..Parth Pawar Engagement : खासदार पार्थ पवार-कायनात धार यांचा 29 जुलैला पुण्यात साखरपुडा.संजयने घरातील लोखंडी पाईपला दोरीच्या साह्याने गळफास घेतल्याचे तिच्या निदर्शनास आले. सततच्या मानसिक छळाला व त्रासाला संजय वैतागला होता. त्यातूनच त्याने राहत्या घरी आत्महत्या केली. या घटनेची फिर्याद राजाराम नागनाथ राऊत वय 55 रा यावली यांनी मोहोळ पोलिसांना दिली असून अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कोल्हाळ करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.