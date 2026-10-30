Mangalwedha Water Scarcity : मंगळवेढ्यातील निम्म्याहून अधिक गावाला पाणी टंचाईची झळ

मंगळवेढा - सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईने उग्र स्वरूप धारण केले असून, तालुक्यातील 42 गावे आणि 361 वाड्यावर 45 टॅकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. आतापर्यंत तालुक्यात पाणी योजना वर कोट्यावधीचा खर्च केला. परंतु जनतेच्या नशिबातील पाणीटंचाईचे भोग मात्र संपेना..पूर्व भागातील गावासाठी असलेली नंदुर प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना यापूर्वीच कुलूप बंद झाली. या योजनेवर कोट्यावधी रुपयाचा खर्च वाया गेला आहे. त्यामुळे भविष्यात पूर्व भागातील गावाला देखील टॅकरने पाणीपुरवठा करण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोर आहे. पण कायमस्वरूपी पाण्याचा तोडगा काढण्याची प्रशासनाचे प्रयत्न असफल ठरले आहेत..तर आंधळगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवर चार गावे, मंगळवेढा शहर सध्या नदीपात्रातील पाणीसाठा कमी होत आहे. भविष्यात नदीपात्रात पाणी टिकवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर त्या परिस्थितीत नदीकाठच्या शेतीसाठीचा उपसा देखील बंद करावा लागणार आहे. भूजल पाण्याची पातळी खोलवर गेल्याने सार्वजनिक अथवा वैयक्तिक विहिरीचे अधिग्रहण करण्यात आले नाहीत..जलजीवन योजनेवर कोट्यावधी रुपयाचा खर्च केला. पण प्रत्यक्षात या योजनेतील अजूनही कामे अर्धवट असल्यामुळे काही गावातील जलजीवन योजना कार्यान्वित नाही. त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे सध्या भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना व शिरभावी पाणीपुरवठा योजनेवर टँकर भरले जात आहेत. गाव पातळीवरील पाणी योजनेस पाणी उपलब्ध नसल्यामुळे त्या पाणीपुरवठा योजना सुरू नाहीत.तालुक्यात रड्डे, शिरसी,भोसे, लेंडवेचिंचाळे, भाळवणी, खुपसंगी, येड्राव, नंदेश्वर, आंधळगाव, लक्ष्मी दहिवडी, पाठखळ, येळगी, निबोणी, हाजापूर, रेवेवाडी, बावची, जुनोनी, महमदाबाद, जालीहाळ-सिध्दनकेरी, गोणेवाडी, खडकी, जित्ती, हिवरगाव, गणेशवाडी, शिरनांदगी, हुलजंती, पौट, सलगरखुर्द, खवे, हुन्नर, लोणार, मारोळी, जगंलगी, कागष्ट, आसबेवाडी, शिवणगी, लमाणतांडा, सोडडी, तळसंगी, चिखलगी, सलगरबु, मरवडे या 42 गावास टॅकर सुरू केले..पाणीटंचाई कमी होण्यासाठी भोसे प्रादेशिक योजना सध्या 100% कार्यान्वीत केली असून, या योजनेवर जुनोनीतील विज बिल कमी होण्यासाठी तेथे सोलर प्लांट कार्यान्वित केला. पण सर्वाधिक वीज ही उचेठाण बंधाय्रावर पाणी उपसा करणाऱ्या ठिकाणी लागते. त्यामुळे त्या ठिकाणी सोलरद्वारे वीज पुरवठा केला तर त्याचा ग्रामपंचायतीवर पाणीपट्टी रूपाने पडणारा भार कमी होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.