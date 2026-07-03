Sangola News : दोन अपत्यांना विहिरीत टाकून आईनेही संपविले जीवन; घरगुती वादातून घटनेचा संशय

सांगोला - साडेतीन वर्षांची मुलगी आणि १५ महिन्यांच्या मुलाला विहिरीत टाकून आईनेही त्याच विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. घेरडी (ता. सांगोला) येथे बुधवारी (ता. १) सायंकाळी ही घटना घडली. विवाहितेने घरगुती वादातून हे कृत्य केल्याचा पोलिसांना संशय आहे..मृतांमध्ये विवाहित महिला वैष्णवी आशिष यमगर (वय २८), तेजश्री आशिष यमगर (वय ३ वर्षे ६ महिने) आणि रुद्राक्ष आशिष यमगर (वय १५ महिने, सर्व रा. घेरडी, ता. सांगोला) यांचा समावेश आहे. बुधवारी सायंकाळी साडेसात वाजण्यापूर्वी आशिष यमगर यांच्या घरासमोरील शेतातील विहिरीत या तिघांचे मृतदेह आढळून आले..प्राथमिक माहितीनुसार, घरगुती तक्रारीच्या कारणातून ही घटना घडल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, तिघांचाही पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. या प्रकरणी मृत विवाहितेचे वडील बाळू बाबूराव थोरबोले (रा. शिरनांदगी, ता. मंगळवेढा) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सांगोला पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..मृत्यूचे कारण हे घरातील तक्रारीच्या कारणामुळे मृत्यू झाला असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. घटनेचा पुढील तपास पोलिस करत असून, मृत्यूमागील नेमके कारण आणि परिस्थितीचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.