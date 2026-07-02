Solapur News : मी महापालिकेचा अधिकारी, तुमचं बांधकाम थांबणार नाही; सहाय्यक अभियंताच बनला ठेकेदार, ६० लाखांचं घेतलं कंत्राट

सोलापूर - महापालिकेत सहायक अभियंता म्हणून कार्यरत असलेले श्याम कन्ना हे नोकरी सांभाळत खासगी बांधकामांची ठेकेदारीही करत असल्याचे समोर आले आहे. एका जागामालकाकडून अतिरिक्त पैशांची मागणी केल्याप्रकरणी आयुक्तांकडे तक्रार दाखल झाली. तक्रारीत तथ्य आढळल्याने आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. .सहायक अभियंता श्याम कन्ना यांनी नोकरीत असतानाच खासगी बांधकामाचा ठेका घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. कुमठा नाका परिसरातील मार्कंडेय नगर येथील नागनाथ कुंटोजी यांच्या बांधकामासाठी त्यांनी सुमारे ६० लाख रुपयांचा ठेका घेतला. ‘मी महापालिकेचा अधिकारी असल्याने तुमच्या बांधकामाला कोणताही अडथळा येऊ देणार नाही, ’ असे सांगून ठेका घेतल्याचा दावाही तक्रारीत करण्यात आला आहे..ठरलेली रक्कम टप्प्याटप्प्याने घेतल्यानंतर कन्ना यांनी आणखी २१ लाख रुपयांची मागणी केली. ती रक्कम न दिल्याने त्यांनी बांधकामातील त्रुटी काढून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमार्फत नोटीस पाठविण्यासाठी दबाव टाकत पुन्हा पैशांची मागणी केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. तक्रारदाराने या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे, तसेच व्हॉट्सॲप चॅटचे पुरावे तक्रारदाराने महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्याकडे सादर केले..प्रथमदर्शनी तक्रारीत तथ्य आढळल्याने आयुक्तांनी सखोल चौकशीसाठी उपायुक्त गिरीश पंडित, मुख्य लेखापरीक्षक श्री. वाघमोडे आणि ऑडिट विभागाचे दीपक राजपूत यांची त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.