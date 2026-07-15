Mangalwedha News : स्व. नागनाथ आण्णाचा पाण्याचा लढा पुढे कायम ठेवू; प्रा. शिवाजीराव काळुंगे

मंगळवेढा - स्व. नागनाथ आण्णा नाईकवाडी यांनी 13 दुष्काळी तालुक्याला पाणी मिळवण्यासाठी स्व. आ. गणपतराव देशमुख यांच्या सोबतीने लढा सुरू केला. त्यांचा लढा त्यांच्या पश्चात आम्ही सुरूच ठेवला. त्यांचे उर्वरित तालुक्याला पाणी मिळण्याबाबतचे अपूर्ण स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू असे प्रतिपादन पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव काळुंगे यांनी व्यक्त केले..क्रांतिवीर नागनाथ अण्णा नाईकवडी यांच्या 104 व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या समाधी स्थळाला पुष्प अर्पण केल्यानंतर ते पत्रकाराशी बोलत होते. यावेळी गौरव नाईकवडी, युवराज गडदे, इंद्रजीत घुले आदी उपस्थित होते. ते म्हणाले की, सातारा व सांगली जिल्ह्यातील प्रत्येकी पाच व सोलापूर जिल्ह्यातील तीन दुष्काळी तालुक्याला पाणी मिळावे..यासाठी 1993 साली नागनाथ अण्णा नाईकवाडी यांनी त्यांचा भाग सधन असताना देखील दुष्काळी तालुक्याला पाणी मिळावे. या दृष्टिकोनातून लढा उभा केला स्व. आमदार गणपतराव देशमुख यांनी या लढ्यात योगदान दिले. त्यांच्या अथक प्रयत्नामुळे पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागण्यात यश आले. या पाण्याच्या लढ्याला मंगळवेढ्यातून अनेक शेतकरी बांधव या लढ्यात आटपाडीच्या पहिल्या पाणी परिषदेपासून सहभागी झाले..पाणी शेतात आल्यावर सगळेच प्रश्न सुटले असे नाहीत त्यानंतर पाणी चळवळी समोर अनेक प्रश्न तयार होतात आणि ते प्रश्न सोडवण्यासाठी चळवळ जीवंत राहणे गरजेचे आहे. स्व. नागनाथ अण्णा व स्व. गणपतराव देशमुख यांनी घालून दिलेला चळवळीचा वारसा जिवंत ठेवण्याचे काम शेतकरी कार्यकर्ते व पत्रकारांचे यामध्ये मोलाचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे..नागनाथ अन्नाच्या व गणपतराव देशमुख यांच्या पश्चात पाण्याचा लढा पुढे नेण्याची जबाबदारी माझ्यावर आली. आणि त्यांचे अपूर्ण कार्य आणि दुष्काळी तालुक्यासाठीचा पाण्याचा लढा पूर्ण करण्यासाठी माझे देखील प्रयत्न शेतकरी व कार्यकर्त्याला सोबत घेऊन सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.