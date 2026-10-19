Mangalwedha News : मंगळवेढ्यातील सराफ गल्लीचा महारुद्र केंद्रा देखावा पाहण्यासाठी मोठी गर्दी

मंगळवेढा - शहरातील सराफ गल्ली येथील नवमहाराष्ट्र तरुण मंडळाच्या नवरात्रोत्सवात यंदा ६०० फुट लांबीची बर्फाची 'महारुद्र कंदरा' गुहा उभारण्यात आली. या गुहेत १२ ज्योतिर्लिंगांचे दर्शन, अधोरी बाबांची प्रतिकृती आणि धबधबा अशा धार्मिक व आकर्षक संकल्पना साकारण्यात आल्या. याशिवाय नऊ दिवस दुर्गामातेची नऊ रुपेही सादर केली जात असून यासाठी हा देखावा पाहण्यासाठी सलग दोन सुट्ट्यासह आज शेवटचा दिवस असल्यामुळे मोठी गर्दी उसळली..शनिवार व रविवार दोन दिवस सुट्टीचे असल्यामुळे मंगळवेढा शहरात देखावे पाहण्यासाठी मोठी गर्दी उसळले गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चार चाकी वाहनांना शहरात प्रवेश रोखला त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. नगरपालिकेकडून स्वच्छतेसाठी औषध फवारणी केली जात आहे मात्र गर्दीचे ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाचा अभाव दिसून येत आहे त्यामुळे ग्रामीण भागातून आलेल्या महिलांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागले..होनमाने गल्ली येथे स्वामी समर्थांचा देखावा तर शनिवार पेठ येथे वेड्यांचे हॉस्पिटल तर जगदाळे गल्ली येथे श्रीकृष्ण द्वारका हा देखावा साकारण्यात आला सर्वाधिक गर्दी सराफ गल्ली येथे झाली. येथील नवमहाराष्ट्र तरुण मंडळाने गेल्या काही वर्षांत नावीन्यपूर्ण आणि भव्य देखाव्यांच्या माध्यमातून मंगळवेढ्याच्या नवरात्रोत्सवाला वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे. कांतारा जंगल, केदारनाथ मंदिर, पुष्कर मंदिर, जलमंदिर आणि महिषासुर वध यांसारख्या देखाव्यांना भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता..अध्यक्ष प्रशांत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली दरवर्षी धार्मिक परंपरा आणि नावीन्य यांचा संगम साधणारे देखावे साकारले जातात.या देखाव्यासाठी मंगळवेढ्यासह सोलापूर जिल्हा, सांगली जिल्हा आणि कर्नाटक राज्यातूनही भाविक मोठ्या संख्येने येतात. यंदाच्या ६०० फुट लांबीच्या बर्फाच्या कंदरामुळे भाविकांची गर्दी वाढलीनवरात्रोत्सवात साकारण्यात येणारी दुर्गामातेची प्रतिकृती.नावीन्यपूर्ण देखाव्यातून भक्तिमय अनुभव देणार!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.