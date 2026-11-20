सोलापूर - अक्कलकोट तालुक्यातील एका गावातील अल्पवयीन मुलगा सोलापुरातील मामाकडे राहायला आला. या ठिकाणी त्याने एक-दोन नव्हे तर तब्बल दुचाकी चोरीचे ८ गुन्हे केले. एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने त्या विधिसंघर्षग्रस्त बालकाला पकडले. त्याच्याकडे चोरीच्या तब्बल सहा दुचाकी सापडल्या आहेत..सोलापूर शहरातील एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून चार, जोडभावी पेठ व फौजदार चावडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून प्रत्येकी एक दुचाकी चोरी झाली होती. पोलिसांना चोरटा सापडत नव्हता. एमआयडीसी पोलिसांमधील हवालदार नागेशसिंह चव्हाण, सुहास अर्जुन यांना चोरट्याबद्दल गोपनीय माहिती मिळाली..अक्कलकोट रोडवरील बीएसएनएल टॉवरजवळील पत्र्याच्या शेडलगत काही दुचाकी आढळल्या. त्या ठिकाणी थांबलेल्या संशयितास पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे चौकशी केली. बनावट चावीद्वारे (एमएच १३, ईबी ३७८१), (एमएच १३, एजी ६०२६), (एमएच १३, ईआर ७१२८), (एमएच १३, डीजी ५९५४), (एमएच १३, एयू ५२२६), (एमएच १३, डीआर ६९०१) आणि (एमएच १३, बीएच ०५६५) अशा सहा दुचाकी चोरल्याची त्या विधिसंघर्षग्रस्त बालकाने कबुली दिली..ही कामगिरी पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, उपायुक्त प्रीतम यावलकर, सहायक आयुक्त अरुण देवकर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन यादव, पोलिस निरीक्षक संगीता पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अल्फाज शेख यांच्या नेतृत्वात हवालदार राकेश पाटील, संदीप जावळे, सचिन भांगे, अमसिद्ध निंबाळ, एकनाथ उबाळे, आयाज बागलकोटे, अविनाश डिगोळे, नागेशसिंह चव्हाण, सुहास अर्जुन, अमरसिंग शिवशिंगवाले, अमोल खरटमल, सचिनकुमार लवटे, अजित माने, सकलेन मुकादम, कुमार बोल्ली, तिपाली राठोड यांच्या पथकाने पार पाडली. पोलिस उपायुक्त यावलकर यांनी पत्रकार परिषदेत पथकाच्या कामगिरीबद्दल कौतुक केले..घरफोडी करणाराही ‘अल्पवयीन’चदीड महिन्यांपूर्वी मजरेवाडी परिसरातील ललिता नगर येथील प्रियंका विजय उडगी यांच्या घरातून चोरट्याने दोन अंगठ्या चोरून नेल्या. २८ सप्टेंबर रोजी घरी कोणी नसल्याची संधी साधून चोरट्याने एक तोळ्याच्या दोन अंगठ्या (किंमत ७० हजार रुपये) चोरून नेल्या होत्या. तसेच दुसऱ्या एका घरातूनही दागिने चोरी झाले होते. यातील चोरट्यालाही गुन्हे पथकाने पकडले. तो विधिसंघर्षग्रस्त बालक असून त्याच्याकडून दोन्ही गुन्ह्यांतील दोन लाख चार हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.