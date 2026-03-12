Mangalwedha News : मंगळवेढा पंचायत समिती सभापती दिपाली ताड, उपसभापती अर्जुन मल्लाळे

मंगळवेढा - गेली चार वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या मंगळवेढा पंचायत समितीच्या सभापती निवडीचा अखेर सस्पेन्स संपून सभापती पदी दिपाली आनंद ताड यांची तर उपसभापती अर्जुन मल्लाळे यांची बिनविरोध निवड झाली..नुकत्याच झालेल्या पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आ. समाधान आवताडे यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचे सहा सदस्य विजयी झाले होते. सर्वसाधारण महिला या सभापती प्रवर्गासाठी भाजपाकडून तीन महिला विजयी झाल्या त्यामुळे संधी कुणाला मिळणार याची उत्सुकता शिगेला लागली.या संदर्भात काल त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली होती त्या बैठकीमध्ये कार्यकर्त्यांचे मत जाणून घेतले त्यामध्ये सभापती व उपसभापती पद यांच्या कार्यकाळामध्ये सर्वांना संधी देण्याचा निर्णय आ. अवताडे यांनी घेतला..सध्या 2029 साली होणारी विधानसभा निवडणूक आणि दामाजी कारखान्याच्या निवडणूकीच्या दृष्टिकोनातून आ. समाधान आवताडे यांनी कोणताही धोका किंवा उतावळेपणा न करता अतिशय शांत विचाराने या निवडी पार पाडल्या पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल 10 फेब्रुवारीला जाहीर झाल्यानंतर सभापती कोण होणार याची उत्सुकता लागली.त्यामुळे आज सकाळी साडेदहाच्या दरम्यान तालुकाध्यक्ष आंबादास कुलकर्णी यांनी सभापती व उपसभापती यांच्या नावाची घोषणा आ. समाधान आवताडे यांच्या संपर्क कार्यालयासमोर केली. आ.समाधान आवताडे ,दामाजीची संचालक औदुंबर वाडेकर, अजित जगताप, शिवाजी पटाप, सरोज काझी, दिगंबर यादव उपस्थित होते..सभापती व उपसभापतीसाठीची निवडणूक प्रक्रिया पंचायत समितीच्या सभागृहात निवडणूक निर्णय अधिकारी संतोष देशमुख, तहसीलदार मदन जाधव गटविकास अधिकारी जस्मिन शेख यांच्या उपस्थित पार पडली.सभापती पदासाठी दिपाली ताड तर उपसभापती अर्जुन मल्लाळे यांचा उमेदवारी अर्ज नगरसेवक सोमनाथ अवताडे जिल्हा परिषदेचे प्रदीप खांडेकर रमेश भांजे करुणा शिवशरण संगीता दुधाळ व पंचायत समिती सदस्य जयश्री कवचाळे मोहिनी गणपाटील डॉ. आप्पासाहेब निकम विनायक यादव यांच्या उपस्थितीत दाखल करण्यात आला..दोन्ही पदासाठी एकमेव अर्ज दाखल झाल्यामुळे दोघांच्या निवडी बिनविरोध झाल्याची जाहीर करण्यात आल्या आ. अवताडे यांच्या राजकीय वाटचालीमध्ये हुलजंती जिल्हा परिषद गटाचे नेहमी पाठबळ राहिले यापूर्वी शिवाजी पटाप, प्रदीप खांडेकर, प्रेरणा मासाळ, यांना संधी दिली.आता पुन्हा अर्जुन मल्लाळे यांच्या रूपाने या गणाचे वर्चस्व कायम ठेवले. निवडीनंतर नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला व मंगळवेढा शहरांमध्ये फटाक्याची आतीषबाजी व गुलालाची उधळण करण्यात आली सभापती दिपाली ताड यांचे पाठकळ गाव असल्यामुळे या गावात जल्लोष साजरा करण्यात आला..माझ्या गणातील मतदारांनी मोठ्या मताधिक्याने मला संधी दिली तालुक्यातील जनतेला पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण, शेतकऱ्यांसाठी मनरेगा योजना बेघरासाठी घरकुल योजना प्रभावीपणे व नागरिकांना त्रास होणार नाही. या दृष्टिकोनातून आ. समाधान आवताडे यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे.- दिपाली ताड, नवनिर्वाचित सभापती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.