Mangalwedha News : मंगळवेढा पंचायत समिती सभापती दिपाली ताड, उपसभापती अर्जुन मल्लाळे

गेली चार वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या मंगळवेढा पंचायत समितीच्या सभापती निवडीचा अखेर सस्पेन्स संपला.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - गेली चार वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या मंगळवेढा पंचायत समितीच्या सभापती निवडीचा अखेर सस्पेन्स संपून सभापती पदी दिपाली आनंद ताड यांची तर उपसभापती अर्जुन मल्लाळे यांची बिनविरोध निवड झाली.

