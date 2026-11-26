सोलापूर - निसर्गाची अनियमितता, सततची दुष्काळी परिस्थिती, शेतीमालाला मिळणारा कमी बाजारभाव आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना आता उत्पन्नाचे नवे साधन उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शेतीवरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करून शेतकऱ्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत (२०२७ ते २०३१) अनाथांचा नाथ.. दुष्काळग्रस्त शेतकरी रिक्षा सन्मान योजनेंतर्गत तब्बल १ लाख प्रवासी ऑटो रिक्षांचे वाटप करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली..९ फेब्रुवारीला पात्र शेतकऱ्यांना रिक्षाची चावी दिली जाईल -पुढील वर्षी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवशी म्हणजे ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी पात्र शेतकऱ्यांना रिक्षाची चावी देण्यात येणार आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्राताई पवार यांच्या सहकार्याने राज्य शासनाच्या परिवहन विभाग आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र प्रवासी वाहतूक चालत कल्याणकारी मंडळामार्फत 'अनाथांचा नाथ दुष्काळग्रस्त शेतकरी रिक्षा सन्मान योजना' राबविण्याचा येणार असून, या योजनेचा लाभ ३१० पेक्षा अधिक दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे..या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे रिक्षा खरेदीसाठी लाभार्थ्यांना वाहनांच्या एकुण किंमतीच्या १० टक्के रक्कम कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने अनुदान स्वरूपात उभी करण्यात येणार असून, उर्वरित ९० टक्के रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँका, अनुसूचित बँका किंवा अन्य वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कर्जस्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकरी कुटुंबांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे..पहिल्या वर्षी २० हजार शेतकऱ्यांना लाभ -या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षात शासनाने दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या ३१० किंवा भविष्यात वाढणाऱ्या तालुक्यांमधील एकूण २० हजार पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना रिक्षांचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक तालुक्यात सरासरी ६० लाभार्थ्यांना रिक्षा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. एखाद्या तालुक्यात पात्र लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित उद्दिष्टापेक्षा कमी असल्यास उर्वरित रिक्षांचे वाटप त्याच जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना करण्यात येणार आहे..शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वावलंबनाची संधी -या योजनेचा मुख्य उद्देश केवळ वाहनांचे वाटप करणे हा नसून, शेतीला पूरक उत्पन्नाचे साधन निर्माण करून शेतकरी कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे हा आहे. रिक्षा व्यवसायाच्या माध्यमातून नियमित उत्पन्न मिळविण्याची संधी उपलब्ध होणार असल्याने ग्रामीण आणि निमशहरी भागात स्वयंरोजगाराला चालना मिळणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शेतीतील अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध होणार आहे..लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड -योजनेसाठी मंडळामार्फत जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यात येतील. प्राप्त अर्जांची कागदपत्रांच्या आधारे छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करण्यात येईल. त्यानंतर संगणकीय लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव बँकांकडे कर्जमंजुरीसाठी पाठविण्यात येतील. बँकेकडून वाहनांच्या एकुण किंमतीच्या ९० टक्के कर्ज मंजूर झाल्यानंतर मंडळाकडून १० टक्के अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल. वाहन खरेदीची रक्कम थेट अधिकृत वाहन विक्रेत्याला अदा करण्यात येईल..योजनेच्या लाभासाठी प्रमुख अटी -लाभार्थी हा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रातील अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक शेतकरी अथवा शेतकरी कुटुंबातील पात्र सदस्य असणे आवश्यक आहे. संबंधित शेतकरी कुटुंबाच्या नावावर शेती असल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. यापूर्वी याच स्वरूपाच्या शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच वाहन चालविण्याचा वैध परवाना किंवा नियमानुसार तो प्राप्त करण्याची पात्रता असणे आवश्यक राहील. बँकेच्या कर्जमंजुरीच्या अटींची पूर्तता करणेही बंधनकारक असेल..या योजनेचा आर्थिक भार कल्याणकारी मंडळावर मर्यादित राहणार असून, कल्याणकारी मंडळाच्या मर्यादित निधीतून अधिकाधिक शेतकरी कुटुंबांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.एकंदरीत, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत देण्याऐवजी त्यांच्या हाताला रोजगार आणि कुटुंबाला उत्पन्नाचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून देण्याचा या योजनेमागील प्रयत्न आहे. ही योजना प्रत्यक्षात आल्यास राज्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांसाठी आर्थिक स्वावलंबनाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.