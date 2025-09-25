Madha News : पुरात अडकलेल्या नऊ महिन्याच्या गरोदर महिलेची यशस्वी प्रसूती; कुटुंबाच्या संघर्षाला यश

माढा - येथील नऊ महिन्यांच्या गरोदर महिलेला पुराने वेढलेल्या गावातून मार्ग काढत कुटुंबीय व शेजाऱ्यांनी बार्शीत पोहचवलेल्या अश्विनी खैरे यांची प्रसूती झाली असून, त्यांनी एका गोंडस मुलीला जन्म दिला आहे. एका बाजूला सिनाई कोपली असताना या आईने प्रतिकूल परिस्थितीत आपल्या गोंडस मुलीला जन्म दिला..पुराचे पाणी, चिखल, रेल्वे रुळाची खडी आणि वाहणाऱ्या नदीचा धोका अशा परिस्थितीत कुटुंबीय व शेजाऱ्यांच्या मदतीने अश्विनी खैरे कधी चालत, कधी पती उचलून घेत असा प्रवास करत वाकाव स्टेशनवर पोहोचल्या..तेथून रेल्वेने कुर्डूवाडीला गेल्या व कुर्डूवाडी येथून मोटरसायकलवर रिधोर येथे गेल्या व तेथून एसटी बसने बार्शीतील दवाखान्यामध्ये पोहोचल्या. पुराचा वेढा, वरून पडणारा पाऊस यामुळे आपण सुखरूप दवाखान्यात पोहोचू की नाही याबाबत खैरे कुटुंब साशंक होते..प्रतिकूल परिस्थितीत प्रयत्न जिद्द, चिकाट, आणि आत्मविश्वास दाखवत या कुटुंबीयांनी अखेर अश्विनी खैरे यांना दवाखान्यापर्यंत पोहोचवले आणि दवाखान्यामध्ये त्यांची यशस्वी प्रस्तुती झाली. मृत्यूच्या दाढेतून आपल्या स्वतःबरोबरच आपल्या गोंडस बाळालाही बाहेर काढण्यामध्ये अश्विनी खैरे यांना यश आले. या संकटातून बाहेर पडल्याचे समाधान या कुटुंबाच्या चेहऱ्यावरती दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.