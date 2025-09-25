सोलापूर

Madha News : पुरात अडकलेल्या नऊ महिन्याच्या गरोदर महिलेची यशस्वी प्रसूती; कुटुंबाच्या संघर्षाला यश

नऊ महिन्यांच्या गरोदर महिलेला पुराने वेढलेल्या गावातून मार्ग काढत कुटुंबीय व शेजाऱ्यांनी बार्शीत पोहचवलेल्या अश्विनी खैरे यांची प्रसूती झाली.
ashwini khaire

ashwini khaire

sakal

किरण चव्हाण
Updated on

माढा - येथील नऊ महिन्यांच्या गरोदर महिलेला पुराने वेढलेल्या गावातून मार्ग काढत कुटुंबीय व शेजाऱ्यांनी बार्शीत पोहचवलेल्या अश्विनी खैरे यांची प्रसूती झाली असून, त्यांनी एका गोंडस मुलीला जन्म दिला आहे. एका बाजूला सिनाई कोपली असताना या आईने प्रतिकूल परिस्थितीत आपल्या गोंडस मुलीला जन्म दिला.

Loading content, please wait...
rain
madha
flood news
Pregnant woman rescue

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com