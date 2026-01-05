Amit Thackeray : खून होणार असतील तर निवडणुकाच नको...; सोलापुरातील सरवदे कुटुंबीयांचे सांत्वन

सोलापूर - ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे, त्यांनी एक दिवस प्रचार सोडावा आणि बाळासाहेब सरवदे यांच्या कुटुंबीयांची भेट घ्यावी. निवडणुका कोणत्या पातळीवर नेऊन ठेवल्या आहेत, हे त्यांना समजेल..निवडणुका जिंकण्यासाठी जर खून होणार असतील, तर अशा निवडणुकाच नकोत. आम्ही सर्व उमेदवारांचे अर्ज माघारी घेतो,’ अशा शब्दांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला..सोलापुरातील जोशी गल्लीतील मनविसे शहराध्यक्ष बाळासाहेब सरवदे यांचा उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या वादातून खून झाला आहे. रविवारी (ता.४) ठाकरे यांनी सोलापूरचा दौरा करून सरवदे कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. अमित यांनी स्पष्ट केले की, अशा पातळी खालावलेल्या राजकारणात आम्हाला रस नाही. अमित ठाकरेंनी बाळासाहेबांना न्याय मिळालाच पाहिजे..मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणारमी या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. त्यांनी मला फक्त १० मिनिटे द्यावीत. तुमच्यातील माणूस आता तरी जागा झाला पाहिजे. माझ्या एका निष्ठावंत कार्यकर्त्याचा जीव गेला आहे, मी गप्प बसणार नाही, अशा भावना ठाकरे यांनी व्यक्त केल्या..शिक्षणाची जबाबदारी घेणारबाळासाहेब सरवदे यांच्या दोन्ही मुलींच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च मी स्वतः (मनसे) करणार आहे, असे आश्वासन ठाकरे यांनी पीडित कुटुंबाला दिला. आम्ही आमचे सर्व उमेदवारी अर्ज मागे घेतो, तुम्हीच जिंका. पण राजकारण कोणत्या थराला नेले आहे, याचा विचार करा, असेही ठाकरे म्हणाले..अमित ठाकरेंनाही अश्रू अनावरबाळासाहेब सरवदे कुटुंबीयांच्या सांत्वनासाठी अमित ठाकरे आल्यानंतर त्यांना पाहताच दोन्ही मुली, पत्नी व आईने टाहो फोडला. त्यांच्या वेदना व आक्रोश पाहून अमित ठाकरे यांचाही बांध फुटला. जवळपास १५ मिनिटे सरवदे कुटुंबीय व अमित ठाकरे यांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.