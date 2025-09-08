Solapur Crime: सोनंदमध्ये डीजेचा वापर; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

सांगोला: जिल्हाधिकाऱ्यांनी गणेशोत्सव काळात डीजे सिस्टम व लेझर लाईटच्या वापरावर घातलेली बंदी झुगारत सांगोला तालुक्यातील सोनंद येथे विनापरवाना मिरवणूक काढून डीजे व लेझर शोचा वापर करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी सांगोला पोलिस ठाण्यात दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत डीजे व लेझर लाईटच्या वापराच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दहा जणांवर कारवाई केली आहे..पोलिस कॉन्स्टेबल रवींद्र साबळे यांच्या फिर्यादीवरून मानसिंग शिंदे (रा. वाळेखिंडी, ता. जत, जि. सांगली) व शुभम कोळी (रा. आवंडी, ता. जत, जि. सांगली) या दोघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. ही कारवाई ६ सप्टेंबर रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास सोनंद चौकात करण्यात आली. या मिरवणुकीत वापरलेली दोन वाहने (एम.एच ०४/ई.बी ०२७४) (एम.एच ४३/यू ७९४९) जप्त करण्यात आली आहेत. .जिल्हाधिकाऱ्यांनी २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या काळात जिल्ह्यात डीजे व लेझरवर बंदी घालणारा आदेश जारी केला होता. मात्र, त्याचे उल्लंघन करून आरोपींनी परवानगीशिवाय मिरवणूक काढल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. पोलिसांनी या अगोदर वाढेगाव, घेरडी व सांगोला शहर परिसरात डीजेविरुद्ध कारवाई केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.