सोलापूर

Solapur Crime: सोनंदमध्ये डीजेचा वापर; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Illegal DJ Use in Sonand: पोलिस कॉन्स्टेबल रवींद्र साबळे यांच्या फिर्यादीवरून मानसिंग शिंदे (रा. वाळेखिंडी, ता. जत, जि. सांगली) व शुभम कोळी (रा. आवंडी, ता. जत, जि. सांगली) या दोघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. ही कारवाई ६ सप्टेंबर रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास सोनंद चौकात करण्यात आली.
Solapur Crime
Solapur Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगोला: जिल्हाधिकाऱ्यांनी गणेशोत्सव काळात डीजे सिस्टम व लेझर लाईटच्या वापरावर घातलेली बंदी झुगारत सांगोला तालुक्यातील सोनंद येथे विनापरवाना मिरवणूक काढून डीजे व लेझर शोचा वापर करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी सांगोला पोलिस ठाण्यात दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत डीजे व लेझर लाईटच्या वापराच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दहा जणांवर कारवाई केली आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
police
crime
village
FIR
pollution
police case
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com