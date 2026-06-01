Mohol Accident : सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर दुचाकी व बोलेरो गाडीचा अपघात एकाचा मृत्यू

मोहोळ - रस्ता ओलांडणाऱ्या दुचाकीला बोलेरो गाडीची जोरदार धडक बसून झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी होऊन त्याचा मृत्यू झाला. हा अपघात सोलापूर पुणे राष्ट्रीय महामार्गा वरील देवडी शिवारातील एका पेट्रोल पंपाजवळ सोमवार ता 1 जून रोजी दुपारी एक वाजता झाला. अशोक ऋषिकेश साठे वय 52 रा बीबीदारफळ ता उत्तर सोलापूर असे मृताचे नाव आहे. .याबाबत पोलिसां कडून मिळालेल्या माहिती नुसार, अशोक साठे हे मोटरसायकल नंबर एम एच 13 डी के 4733 वरून देवडी शिवारातील एका पेट्रोल पंपा जवळून रस्ता ओलांडत होते. त्याच वेळी बोलेरो कार क्रमांक एम एच 14 एम झेड 3307 ही भरधाव वेगाने सोलापूर होऊन पुण्याच्या दिशेने निघाली होती. त्यावेळी बोलेरो ने दुचाकीला समोरून जोराची धडक दिली त्यात अशोक साठे यांच्या डोक्याला जोरदार मार लागून, तसेच त्यांचा पाय मोडून ते गंभीर जखमी होऊन जागीच मृत पावले..हा अपघात होताच वरवडे येथील टोल नाक्याच्या रुग्णवाहिकेतून डॉ महेंद्र ताकतोडे, चालक नागनाथ भालेराव यांनी अशोक साठे यांना मोहोळ येथील रुग्णालयात आणले. अपघाताची माहिती मिळतच मोडनिंब येथील महामार्ग पोलीस मदत केंद्राचे पोलीस उपनिरीक्षक उमेश पवार यांनी घटना स्थळाला भेट दिली. या घटनेची नोंद मोहोळ पोलिसात झाली असून अधिक तपास मोहोळ पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.