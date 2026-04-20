Government Order: जनगणनेमुळे जि.प. कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेला ब्रेक; कामाशी संबंधित नसलेल्यांचीच होणार बदली, ‘ग्रामविकास’चे काय आहेत नवीन आदेश?

सोलापूर : जनगणना २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जनगणनेच्या कामात गुंतलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांसह गट 'क' आणि गट 'ड' संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया यावर्षी राबवू नये, असे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत..ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिव वैशाली डिगे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. जनगणनेचे काम महत्त्वाचे असल्याने त्यात कोणताही व्यत्यय येऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..माहिती संकलनाचे काम सुरूजनगणनेच्या कामाशी संबंधित असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पंचायत समितीनिहाय अधिकृत माहिती अद्याप जिल्हा परिषद मुख्यालयाकडे प्राप्त झालेली नाही. ही माहिती मिळाल्यानंतरच नेमके किती जणांची बदली होणार आणि कोणाची स्थगित राहणार, याचे चित्र स्पष्ट होईल. या निर्णयामुळे जनगणनेच्या कामात असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना यंदा आहे त्याच ठिकाणी सेवा बजावावी लागणार आहे..१,७५० शिक्षक बदलीसाठी पात्रबदलीसाठी पात्र शिक्षक : सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात एकूण १,७५० शिक्षक बदलीसाठी पात्र आहेत.नियम : दरवर्षी १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या आणि एकाच ठिकाणी ५ वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३१ मेपूर्वी केल्या जातात.महत्त्वाची अट : जे कर्मचारी किंवा शिक्षक जनगणनेच्या कामात नियुक्त नाहीत, केवळ त्यांचीच बदली प्रक्रिया ३१ मे २०२६ पूर्वी पूर्ण केली जाणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.