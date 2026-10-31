Mangalwedha News : उजनीतील एआय डेटा सेंटर प्रकल्पा बाबत विरोधकाकडून चुकीची माहिती; प्रदेश सरचिटणीस सुदर्शन यादव

मंगळवेढा - डेटा सेंटर प्रकल्पामुळे सोलापूर जिल्ह्याला एक नवी दिशा मिळून जिल्ह्याचे नाव जगभरामध्ये जाणार आहे, त्याला मुद्दामहून विरोध करायचा आणि आमचा विरोध कधी थांबेल तर, आम्ही मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चेला बसू तेव्हा! म्हणजे स्वतःचे महत्त्व वाढून घेण्यासाठी रोहित पवार इथल्या शेतकऱ्यांना, नवतरुणांना, इथल्या नागरिकांना वेटीस धरता आहेत का? असा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस सुदर्शन यादव यांनी उपस्थित केला..उजनी धरणावरील ए आय डेटा सेंटर बाबत सध्या सत्ताधारी भाजप व विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये संघर्ष होताना दिसत आहे.आज विरोधी पक्षाकडून पुणे सोलापूर महामार्गावर आंदोलन करण्यात आले तर सत्ताधारी पक्षाकडून सोलापूर येथे या प्रकल्पावर समर्थन करण्यात आले त्या पार्श्वभूमीवर प्रदेश सरचिटणीस यादव म्हणाले की, रोहित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणामधील अतिशय खोटारडे नेते आहेत..ए आय डेटा सेंटर प्रकल्पाबाबत देखील खोटे पसरवून आराजकता माजवायची आणि विकास कामांना विरोध करायचा अशा पद्धतीचे काम ते करत आहेत. त्यांनी ज्या भूमिका मांडल्या आहेत की, त्यामध्ये प्रामुख्याने या प्रकल्पाला 9 टीएमसी पाणी लागेल. ही बातमी चुकीची असून या प्रकल्पाला फक्त अर्धा टीएमसी पाणी लागणार आहे, आणि हे पाणी देखील रिसायकल पद्धतीने वापरण्यात येणार आहे .त्यामुळे अति पाण्याचा वापर यामधून होणार नाही. रोहित पवारांनी सांगितलं की रेडिएशन तयार होऊन जल जिवाणूंना धोका आहे, पण या प्रकल्पामुळे कोणतेही रेडिएशन तयार होत नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही जलजीवांना धोका नाही. यामध्ये त्यांनी सांगितलं की सोलर प्लेट बसवून मासेमारी उद्योग थांबेल, पण खरी गोष्ट बघायला गेली तर एकूण उजनी धरणाच्या जलपृष्ठभागावरती फक्त 9 % भागावर फ्लोटिंग सोलर प्लेट बसल्यामुळे उर्वरित 91% जलाशयाचा पृष्ठभाग हा उघडा असणार आहे..त्यामुळे कोणत्याही मासेमारी उद्योगधंद्यांना आळा बसणार नाही. त्यासोबतच त्यांनी सांगितले की, आसपासच्या गावांना धोका निर्माण होईल स्थलांतरित होतील पण कोणतेही गाव स्थलांतरित होणार नाही, उलट या उद्योगामुळे रोजगार निर्मिती होऊन इथल्या नवतरुणांना रोजगार मिळणार आहे आणि कोणतेही शेतकऱ्यांची जमीन यामध्ये हडपली जाणार नसून, ज्या उजनीसाठी आधीच जमीन सरकारने हस्तगत केली होती तीच जमीन या प्रकल्पाला वापरण्यात येणार आहे..त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याची जमीन यामध्ये जाणार नाही. त्यासोबत त्यांनी सांगितले की हा प्रकल्प आल्यामुळे आपल्याला दुष्काळ बघायला मिळेल किंबहुना आपल्याला दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण होईल, पण उजनी धरणाचं पाणी पळवण्याचे काम कोण करतय ही जनता जाणून आहे. यापूर्वी देखील काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असताना आजपर्यंत मंगळवेढ्यातील 22 गावे तर अक्कलकोट, सांगोला, मोहोळ तालुक्यांना दुष्काळजन्य ठेवण्याचं काम आघाडी सरकारने केले उलट मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला 700 कोटी मंजूर केले.अक्कलकोट तालुका दुष्काळमुक्त व्हावा म्हणून कुरनूर धरणामध्ये उजनीच पाणी सोडले. आज समांतर जलवाहिनीने सोलापूरला पिण्याचे पाण्याची व्यवस्था केली. दुष्काळ निवारण्याचं काम महायुती सरकारने केले असताना वेगवेगळ्या गोष्टींमधून नारेटिव्ह पसरवायचा आणि जनतेला भ्रमित करत स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी चांगल्या प्रकल्पांना विरोध करण्याचं काम रोहित पवार करत आहेत..त्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांनी, नागरिकांनी, नव तरुणांनी कोणत्याही भूलथापाला बळी पडू नका आणि सत्य जाणून घ्या. उजनीचे अधिकाय्रामार्फत आपल्या सगळ्यांना देखील देण्यात आलेली आहे. स्वतः आमदार असताना देखील यांनी विधानसभेत हे प्रश्न उपस्थित केले नाहीत, किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. त्यांना फक्त स्वतःचे महत्त्व वाढवून घ्यायचा आणि त्यासाठी यांना लोकांना भेटीस धरून स्वतःचे महत्त्व वाढवायचा हे यातून स्पष्ट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.