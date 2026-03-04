सोलापूर

Mohol Politics : कोण होणार मोहोळचा सभापती? राजकीय हालचालीना आला वेग

मोहोळ तालुका पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
राजकुमार शहा
मोहोळ - मोहोळ तालुका पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असून, सभापती पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. येथील सभापती पद इतर मागास वर्गासाठी आरक्षित आहे. यावेळी ही पंचायत समितीवर माजी आमदार राजन पाटील यांचेच वर्चस्व राहिले आहे.

