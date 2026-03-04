Mohol Politics : कोण होणार मोहोळचा सभापती? राजकीय हालचालीना आला वेग

मोहोळ - मोहोळ तालुका पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असून, सभापती पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. येथील सभापती पद इतर मागास वर्गासाठी आरक्षित आहे. यावेळी ही पंचायत समितीवर माजी आमदार राजन पाटील यांचेच वर्चस्व राहिले आहे..तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका नुकत्याच संपन्न झाल्या. पंचायत समितीच्या बारा जागापैकी सात जागावर भाजपाने, तीन जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने, एका जागेवर शिंदे सेनेने, तर एका जागेवर शरदचंद्र पवार पक्षाने विजय मिळवला. पंचायत समिती म्हणजे गावो गावच्या ग्रामपंचायतीशी संलग्न अशी स्थानीक स्वराज्य संस्था आहे..अनेक विकासाच्या योजना पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविल्या जातात तर पंचायत समितीला शासन स्तरावरुन मोठ्या प्रमाणात विकास निधी येतो. त्यासाठी पंचायत समिती आपल्या ताब्यात असावी यासाठी राजकीय डावपेच सुरू असतात.सभापती पदासाठी सर्वसाधारण जागेवर घोडेश्वर गणातून निवडून आलेले भाजपाचे असलम चौधरी, सावळेश्वर गणातून निवडून आलेल्या भाजपाच्या पार्वती गावडे, कुरुल गटातून निवडून आलेल्या राष्ट्रवादीचे धनाजी माळी, तर पेनुर गटातून निवडून आलेल्या संगीता वसेकर हे सभापती पदाचे दावेदार आहेत..शासनाच्या नवीन नियमा नुसार चालू वर्षी दोघा जणांना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी मिळणार आहे. म्हणजे पंचायत समितीची सदस्य संख्या 14 होणार आहे. चालू निवडणुकीत निवडून आलेले बरेचसे सदस्य ही नवखे आहेत.भाजपाकडे सात पंचायत समिती सदस्य असल्याने सभापती भाजपचाच होणार, त्यात पार्वती गावडे की असलम चौधरी यांना संधी मिळते याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. मात्र ऐनवेळी कोण काय राजकीय डाव टाकतो यावर ही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. स्वीकृत सदस्यांसाठी पापरीचे रहिवासी व लोकनेते साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष भाजपाचे सतीश भोसले यांचे नाव आघाडीवर आहे..भोसले यांनी भाजपा कडून खंडाळी पंचायत समिती गनातून निवडणूक लढवली. त्यांचा अगदी थोडक्या मताने पराभव झाला आहे. स्वीकृत म्हणून त्यांना संधी दिली तर भविष्यात ते भाजपाचे विजय उमेदवार ठरवू शकतात.सभापती पद जरी आरक्षित असले तरी उपसभापती पदासाठी आरक्षण नसते. त्यासाठी किमान ते तरी पद पदरात पडावे यासाठी ही कार्यकर्त्याची रश्शीखेच सुरू आहे. एवढे जरी असले तरी माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.