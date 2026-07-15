सोलापूर

Pandharpur News: श्री विठ्ठल-रुक्मिणीमातेचे उद्यापासून २४ तास दर्शन, ६ किमीपर्यंत दर्शनरांग; आषाढीसाठी खास व्यवस्था

24-Hour Darshan to Begin at Pandharpur Temple: सहा किलोमीटर दर्शनरांग, स्कायवॉक, आरोग्य सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आणि लाखो भाविकांसाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.
Pandharpur News

Pandharpur News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर: आषाढी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर १५ जुलै ते ३ ऑगस्ट या कालावधीत श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे २४ तास दर्शन सुरू राहणार असून, १६ जुलैपासून ही व्यवस्था कार्यान्वित होणार आहे. यात्रा काळात भाविकांसाठी आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्याची माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली.

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