Pandharpur News: श्री विठ्ठल-रुक्मिणीमातेचे उद्यापासून २४ तास दर्शन, ६ किमीपर्यंत दर्शनरांग; आषाढीसाठी खास व्यवस्था

पंढरपूर: आषाढी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर १५ जुलै ते ३ ऑगस्ट या कालावधीत श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे २४ तास दर्शन सुरू राहणार असून, १६ जुलैपासून ही व्यवस्था कार्यान्वित होणार आहे. यात्रा काळात भाविकांसाठी आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्याची माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली. .औसेकर महाराज म्हणाले, येत्या २५ जुलै रोजी आषाढी एकादशीचा मुख्य सोहळा होणार असून, राज्यभरातून सुमारे वीस लाख भाविक येतील, असा अंदाज आहे. पहाटे २.२० वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मानाचे वारकरी यांच्या हस्ते सपत्नीक श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेची शासकीय महापूजा होणार आहे. परंपरेनुसार १६ जुलै रोजी श्रींचा पलंग काढून ३ ऑगस्टपर्यंत २४ तास दर्शन व्यवस्था सुरू ठेवण्यात येणार आहे..श्री संत ज्ञानेश्वर दर्शन मंडपातील दोन गाळ्यांचा वापर, दर्शन मंडप ते कासार घाटपर्यंत स्कायवॉक, रिद्धी-सिद्धी दर्शन मंडपापर्यंत बॅरिकेडिंग व ताडपत्री शेड, तसेच लक्ष्मण पाटील मंदिर ते गोपाळपूरपर्यंत अतिरिक्त पत्राशेड उभारण्यात आले आहे. पदस्पर्श दर्शनासाठी श्री संत ज्ञानेश्वर दर्शन मंडप ते स्वेरी कॉलेज, गोपाळपूरपर्यंत सुमारे सहा किलोमीटर लांबीची दर्शनरांग राहणार आहे..दर्शनरांगेत आठ ठिकाणी तात्पुरते उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहेत. दर्शनरांगेत शुद्ध पिण्याचे पाणी, चहा, खिचडी, विश्रांती कक्ष, हिरकणी कक्ष, लाईव्ह दर्शन, अन्नछत्र, चौकशी कक्ष, आरोग्य केंद्र, अतिदक्षता विभाग, स्वच्छतागृहे, सीसीटीव्ही यंत्रणा, अग्निशमन वाहने, रुग्णवाहिका उपलब्ध राहणार आहेत. मंदिरात मोबाईल व कॅमेरा नेण्यास बंदी असल्याने लॉकरची सुविधा उपलब्ध राहील. देणगी व्यवस्थेसाठी अतिरिक्त स्टॉल, सोने-चांदीच्या भेटवस्तूंसाठी स्वतंत्र कक्ष, वेदांत, व्हिडिओकॉन व श्री विठ्ठल-रुक्मिणी भक्तनिवास येथे निवास व्यवस्था, अपघात विमा योजना, बहुभाषिक चौकशी कक्ष, दोन अद्ययावत रुग्णवाहिका, उपजिल्हा रुग्णालय, भारत सेवाश्रम संघ, कलकत्ता, वैष्णवी चॅरिटेबल अँड मेडिकल ट्रस्ट, मुंबई तसेच बाजीराव पडसाळी येथील वैद्यकीय कक्षाद्वारे आरोग्य सेवा उपलब्ध राहणार आहे..यात्रेदरम्यान मंदिर समितीचे कर्मचारी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे स्वयंसेवक मिळून सुमारे २ हजार ५०० मनुष्यबळ कार्यरत राहणार आहे. १५० सीसीटीव्ही, बॅग स्कॅनर मशिन, मॅन काउंटिंग मशिन, मेटल डिटेक्टर, जनरेटर, ४० वॉकी-टॉकी संच आणि सार्वजनिक सूचना प्रणालीची व्यवस्था केली आहे. चंद्रभागा नदीपात्रात एसडीआरएफ, मुळशी आपत्ती व्यवस्थापन पथक, स्थानिक पोहणारे व मंदिर कर्मचारी मिळून सुमारे २५० कर्मचारी कार्यरत राहतील. महिला भाविकांसाठी २५ चेंजिंग रूम आणि सहा हिरकणी कक्ष उपलब्ध राहणार असल्याची माहिती कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली..आषाढी यात्रेतील प्रमुख सुविधा१६ जुलैपासून २४ तास दर्शन व्यवस्था सुमारे ६ किमी पदस्पर्श दर्शनरांग स्कायवॉक, बॅरिकेडिंग व ताडपत्री शेड आठ तात्पुरते उड्डाणपूल मोबाईल लॉकर सुविधा लाईव्ह दर्शन, अन्नछत्र, विश्रांती कक्ष शुद्ध पिण्याचे पाणी, चहा, खिचडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व अतिदक्षता विभागसुरक्षा व्यवस्था२ हजार ५०० मनुष्यबळ १५० सीसीटीव्ही कॅमेरे बॅग स्कॅनर व मॅन काउंटिंग मशीन मेटल डिटेक्टर ४० वॉकी-टॉकी संच ईओसी केंद्र चंद्रभागा नदीपात्रात २५० कर्मचारी महिला भाविकांसाठी २५ चेंजिंग रूम व ६ हिरकणी कक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.