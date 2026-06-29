Pandharpur Couple Death : वटपौर्णिमेदिवशीच विजेचा धक्का लागून शेतकरी दांपत्याचा जागीच अंत; जन्म-जन्मांतराची सुटली सोबत, विहिरीवर मोटार सुरू करायला गेले अन्...

पंढरपूर : शेतीपंप सुरू करण्यासाठी गेलेल्या पती-पत्नीचा विजेचा धक्का लागून जागीच मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना पंढरपूर तालुक्यातील आंबेगावात आज सकाळी घडली. वटपौर्णिमेच्या दिवशीच पती-पत्नीचा मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात (Husband wife electrocuted in agricultural field) आहे. लक्ष्मण बाबू नागणे व अलका लक्ष्मण नागणे या दाम्पत्याचा मृत्यू झाला..याबाबतची माहिती अशी, की लक्ष्मण नागणे हे विहिरीवरील विद्युत पंप सुरू करण्यासाठी गेले होते. याच दरम्यान त्यांना विजेचा धक्का बसला. जवळच असलेल्या पत्नी अलका यांनी त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनाही जोरात विजेचा धक्का बसल्याने दोघांचाही यात मृत्यू झाला..Sangli DCC Bank : नातेवाइकांना कोट्यवधींची कर्जमाफी? नाबार्डच्या तपासणीत मोठा खुलासा, सांगली जिल्हा बँक अडचणीत, आमदार पडळकरांचा संचालकांवर गंभीर आरोप.वटपौर्णिमा सणाच्या दिवशीच या दाम्पत्याचा अपघाती मृत्यू झाल्याने आंबे गावावर शोककळा पसरली आहे. काल सायंकाळच्या सुमारास आंबे आणि परिसरात मुसळधार पाऊस झाला होता. या पावसामुळे शेतातील ओढे, नाले आणि पिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले होते. आज सकाळी जनावरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी शेतातील मोटार चालू करण्यासाठी गेल्यानंतर ही घटना घडल्याचे स्थानिकांनी सांगितले..Jalgaon Illegal Sand Mining : जळगावात 'सिनेस्टाईल' थरार! वाळू माफियांचा नायब तहसीलदारांच्या गाडीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न, कार आडवी लावून डंपर पळवले.घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत दोघांनाही तातडीने पंढरपूर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर दोघांनाही मृत घोषित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.